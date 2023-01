Belén Esteban habla de fecha para la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Tamara Falcó e Íñigo Onieva acabaron el año separados y con un escándalo a sus espaldas que dio mucho que hablar en 2022. Al día siguiente de anunciar su compromiso, aparecieron unas imágenes que confirmaban una infidelidad del novio que dinamitó la relación.

Hemos seguido capítulo a capítulo el culebrón de esta ruptura que ha dado un giro de 180º en este 2023. Al parecer, la pareja pasó junta Nochevieja en la casa de Isabel Preysler y acordaron darse una segunda oportunidad.

Y no son rumores, ellos mismos lo han confirmado y ahora, todos los que han seguido sus pasos, están deseosos de conocer los detalles de este giro de los acontecimientos.

Boda a la vista

Todo el mundo especula sobre las condiciones de esta reconciliación y se preguntan en qué punto retoman su relación. ¿Habrá boda como anunciaron en su día? Belén Esteban tiene la respuesta y la ha compartido en redes sociales.

“Me dan una fecha, pero no me atrevo a decir la fecha, pero antes de que se acabe este año, Íñigo y Tamara se casan”, aseguraba la colaboradora de Sálvame.

“Me dicen que Íñigo tiene una sorpresa muy bonita, no me han dicho el qué, por lo que he podido hablar, creo que es un anillo de compromiso”, continuaba informando.

Pero ya sabemos cómo es Belén Esteban. Si empieza diciendo que no va a decir algo, un poco después acaba soltándolo y ha dado fecha para esa boda. “La fecha que a mí me dan, yo lo voy a decir, es, o a primeros de primavera o a primeros de septiembre”, confirmaba.

La periodista Pilar Vidal, tenía algo que decir al respecto: “La fecha que había prevista era el 17 de junio. Vamos a ver si esa fecha se mantiene o no, yo creo que es todavía muy precipitado”.

Una opinión que comparten muchos, dados los antecedentes de su relación. Vidal también daba detalles sobre el tema del anillo: “Respecto a la sorpresa que tú te refieres, es cierto que hay imágenes de Íñigo Onieva con su madre y alguien más, entrando en una joyería de Madrid muy conocida, del barrio de Salamanca y espero que esta vez el anillo sea definitivo”.

Veremos en qué queda la cosa, porque no olvidemos que por medio están las familias que han vivido todo este drama con el acaso de la prensa. La madre y hermana de Íñigo ya han pedido que las dejen en paz y le pregunten a él. Por no hablar de Isabel Preysler o Ana Boyer que han vivido de cerca el sufrimiento de Tamara.