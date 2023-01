El regreso de Rita Ora a la música se llama ‘You only love me’, primera canción de su próximo disco

Ha pasado más de una década desde que Rita Ora deslumbró a todo el mundo con su primera producción musical. Desde entonces su discografía ha sido una montaña rusa con múltiples éxitos y algunos intentos menos sonados. Ya fuera con sus canciones en solitario o en colaboración con otros artistas, la británica ha estado presente en las listas de éxitos y en este 2023 no quiere hacer una excepción.

Por ello acaba de anunciar su regreso a la primera final del panorama musical con una nueva canción, You only love me, que servirá para presentar su nueva aventura musical. 11 años después de su debut y 5 después de su segundo trabajo, parece que por fin recibiremos RO3, nombre provisional con el que se conoce su nuevo disco de estudio.

Será el primer material nuevo de Rita desde que dejó el sello Atlantic con quien lanzó su segundo CD Phoenix y firmó con BMG, donde posee sus propios másters. Será su tercera discográfica ya que su debut vio la luz bajo el sello Columbia/Roc Nation.

En sus redes sociales, Rita Ora ofreció un breve adelanto de You only love me pero de una manera diferente. Porque mezcló su vida persona junto a su pareja, el director Taika Waititi, viendo los fuegos artificiales de Año Nuevo, con este teaser que adelanta lo que está apunto de llegar (aunque de momento sin fecha exacta de lanzamiento).

"¡ESTOY DE VUELTA! You Only Love Me xx/01/23 #RO3" tuiteaba Rita Ora desde su cuenta oficial poniendo a medio planeta tras la pista de una canción que parece que ahondará en los sonidos de la música disco con el característico toque pop y rnb que marca su carrera.

La última vez que escuchamos alguna canción de la británica fue en 2021, cuando lanzó su EP colaborativo BIG, que contó con la participación de Imanbek, David Guetta y Gunna. Entre sus últimos éxitos figuran canciones como You for me junto a Sigala, canción originalmente escrita por Charli XCX o Ritual junto a Tiesto y Jonas Blue.

Ahora ya sabemos que su nueva canción está a punto de estrenarse en este enero de 2023 y solo queda esperar para saber cuándo se pondrá a la venta su tercer disco de estudio y si Rita Ora habrá contado con colaboraciones.