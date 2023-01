Miley Cyrus anuncia la fecha de lanzamiento de su próximo disco, titulado ‘Endless Summer Vacation’

Miley Cyrus nos ha prometido un 2023 junto a su música y así será. Tras el anuncio de Flowers, la carta de presentación de su próximo disco y la primera gran noticia de su nueva era, la cantante se había guardado bajo la manga el título y la fecha de lanzamiento de su octavo álbum hasta ahora.

La estrella estadounidense ha compartido un vídeo a modo de teaser tráiler oficial para anunciar que su siguiente proyecto musical se llamará Endless Summer Vacation y que verá la luz el próximo 10 de marzo.

Desde el borde de una piscina, la cámara enfoca torpemente los detalles del brazo de Miley, un helicóptero desenfocado y una palmera, para acto seguido abrir plano para mostrarnos un trapecio estático en acabado metálico. Diversas imágenes se van alternando, jugando con el foco de luz, mientras de fondo se escucha la voz en off de la artista sobre el sonido de un sintetizador.

Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Official Album Trailer)

"Nos conocimos en el lúgubre neón. Más allá de las mantarrayas y las palmeras, criaturas resplandecientes brillan desde grandes alturas: ánguilas eléctricas en veneno rojo. En el cielo, pudimos ver a los jinetes a caballo, en cometas, viniendo hacia nosotros partiéndose de risa. Mi amigo Big Twitchy condujo el barco hacia la luz; surfeó la dirección norte. Bailamos hasta que no quedó nada, solo yo y Twitchy, porque eso es todo lo que conocíamos".

Este discurso ha provocado que muchos fans viertan teorías sobre lo que significa. ¿Está el tracklist escondido en estas palabras? Neon dingy, Comets y That's all we knew, entre otros, son solo algunos de los términos que han destacado.

Producido por Mike WiLL Made-It, Kid Harpoon, Gre Kurstin y Tyler Johnson, Endless Summer Vacation se describe como "una carta de amor a Los Ángeles", ciudad donde, además, el disco ha sido grabado. Por tanto, la brisa y la energía de Malibu regresará a nuestras vidas a través de Miley.

Flowers, el primer single de Endless Summer Vacation

Como ya hemos mencionado, hace una semana Miley Cyrus empapelaba diversas calles de medio mundo para dar a conocer su "nuevo yo". Antes de revelar el nombre de su disco -que los fans bautizaron como Ever Since Venus en un primer momento-, nos comunicaba que Flowers sería el primer sencillo de esta etapa.

Esta canción se publicará en una fecha muy peculiar. El 13 de enero, un día que pasaría inadvertido si no fuera porque es el cumpleaños de Liam Hemsworth, ex de Miley. Este dato, junto a los versos que se han publicado del tema, ha provocado que sus seguidores piensen de forma unívoca y unánime que el single está repleto de indirectas -muy directas- dirigidas al actor.