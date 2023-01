Pesadilla en El Paraíso 2 promete ser una montaña rusa de sentimientos y anécdotas, del mismo nivel que la primera edición, con un nuevo elenco de concursantes igual de variopinto. Rostros conocidos de Telecinco, como el de Kiko Jiménez, Tania Deniz y Maite Galdeano se unirán a otros nuevos, como el de Mar López, influencer de belleza y estilo de vida que ya cuenta con experiencia en este tipo de formato televisivo, que le ayudará a dar mucho de qué hablar en esta aventura.

Mar es una joven catalana de 22 años que, aunque se ha dado a concocer de forma reciente en el mundo de Internet y apenas tiene mucho recorrido en los medios tradicionales, sabe lo que es participar en un reality show.

Debutó en Amor con Fianza en 2021, programa de Netflix presentado por Mónica Naranja. Alentada por su pareja en aquel momento, probó suerte y, visto lo visto, le picó el gusanillo de la telerrealidad, porque a lo largo de estos tres años ha ido encadenando diferentes concursos.

Hasta hace poco trabajaba como administrativa en un hospital, pero ahora está feliz de poder dedicarse a la moda de forma cada vez más profesional, algo que siempre le ha gustado. Siempre que puede refleja su pasión a través de sus redes sociales. En Instagram acumula casi 100 mil seguidores, una cifra que estamos seguros aumentará durante y después de su paso por la granja más famosa de la televisión en este momento.

Además de su presencia en Netflix, la influencer entró en el Universo Mediaset de la mano de Celebrity Game Over 2, el reality de terror transmedia de MTMad, cuyo objetivo es ocultar un secreto de grandes dimensiones tanto a sus compañeros como al misterioso hacker que pretende desenmascarar su perfecta vida digital.

Su noviazgo secreto con Daniel Oviedo, de Gemeliers

Precisamente en su paso por Celebrity Game Over confesó que había sido pareja de Dani de Gemeliers. En el programa contó que su relación comenzó cuando ambos tenían 16 años. "He estado con él tres años en oculto por la familia", relató al resto de concursantes.

"Fue mi primer novio. Me enamoré perdidamente. Me escribió por Instagram, empezamos a hablar y de ahí surgió una relación superbonita en la cual me enamoré perdidamente de él, fue a distancia. Toda mi infancia estuve con él, perdí la virginidad con él y todo", añadió en su momento.

En este reality de Mtmad, Mar López también protagonizó un romance con Gianmarco Onestini, por lo que es probable que rompa corazones también en Pesadilla en el Paraíso.