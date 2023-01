El proyecto millonario de Rihanna que está listo esperando su aprobación

Novedades en torno al nuevo proyecto millonario de Rihanna. Aunque más bien se podría considerar como una no novedad. Porque según el director Peter Berg, el popular cineasta, todo está listo para el documental que ha seguido a Riri mañana tarde y noche durante los últimos 6 años y medio. Solo falta el ok de la artista.

El realizador se ha explayado a gusto sobre los motivos de retraso del estreno de la serie documental reality que recorrerá los últimos años de la artista de Barbados. Lo ha hecho en The Hollywood Reporter donde queda clara la magnitud del proyecto y lo cambiante que fue el proyecto tras afrontar múltiples retrasos y una pandemia.

"Esperando a que [Rihanna] lo apruebe. Está hecho y vendido, y Amazon está listo. Ella es una perfeccionista, así que seguimos agregando. Han pasado seis años y medio de filmación, así que sí, está lista para salir. Solo estamos esperando que ella diga: 'Sí, hagámoslo'. No sé. Tal vez sea un proyecto de 10 años" confirmaba el director que además ha recordado cómo se fraguó este futuro estreno inminente.

"Cuando Rihanna me pidió que hiciera un documental, pensé que estaba bromeando. Mi trabajo tiende a ser un poco más masculino, al menos en la superficie. Pero esto me ha permitido sumergirme dentro y fuera de su vida mientras hago otras cosas. Me encantó verla en el estudio, verla convertir a Fenty [marca de cosméticos y belleza] en esta entidad de mil millones de dólares y, ahora, ser madre. Es una experiencia tan enriquecedora que realmente no me importa cuánto tiempo me ha llevado".

Del documental de Riri sabemos que se tratará de una biografía al uso sobre sus grandes éxitos y su trayectoria profesional, así como su forma de ser en la intimidad y relaciones familiares. Estará dirigido por Peter Berg, director de Wonderland y de algunos capítulos de la serie The Leftovers. Berg lleva trabajando desde 2018 en este proyecto y tiene vistas de estrenarse en 2023 aunque de momento no hay información oficial.

"Con un acceso incomparable a la vida de la cantante y más de 1200 horas de metraje, el documental nos lleva a un viaje, a través de las ideas privadas sobre la personalidad y el humor de Rihanna, su filosofía de trabajo, su familia y el amor, que resulta tanto conmovedor como inspirador", manifestaba la productora Film 45 en su página web, responsable de otros documentales sobre Serena Williams o Stephen Curry. Sin embargo, la descripción ya no está disponible.