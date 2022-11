Rihanna lanza ‘Born Again’, su segunda canción para la banda sonora de ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Los 11 de noviembre siempre suelen ser una fecha mágica, sobre todo para quiénes creen en la numerología. El 11 del 11 tiene una energía especial y el de este año no iba a ser menos. Hoy, además de ser el día del soltero, hay otras cosas que celebrar: el estreno de la secuela de Black Panther (Wakanda Forever) y, con ello, la consolidación del regreso musical de Rihanna.

Después de estrenar Lift Me Up hace dos semanas, la de Barbados ha lanzado Born Again, la segunda canción incluida en la banda sonora de la franquicia Marvel. Dicho tema, co-escrito y producido por The-Dream (quien escribió en 2007 el súper éxito Umbrella), se puede escuchar durante los créditos finales de la película.

Con ella, Riri vuelve a rendir homenaje a la figura de T'Challa, personaje interpretado por Chadwick Boseman, tristemente fallecido en agosto de 2020 a causa de un cáncer de colon. "Daría mi corazón por este lugar / Daría toda mi alma y lo que hiciera falta / nunca huiría / Y volvería a vivir esto con tal de ver tu cara otra vez / Sé que tú volverías a hacer lo mismo / de nacer otra vez".

Rihanna - Born Again

Sin duda, ambas baladas van en línea con la trama principal de esta entrega de Black Panther: "La pérdida del Rey T'Challa solo ha propiciado una situación que pone contra las cuerdas el reinado de la familia que dejó en Tierra, y de la que parecen no acordarse como una de las que más ayudó en la batalla contra Thanos. Por si fuera poco, y cuando parece que tienen todo bajo control, el príncipe de las profundidades llega para convertirse en el peor enemigo del trono. Shuri, Ramonda y Okoye tendrán que ver cómo ingeniárselas para salvar el mundo de una guerra que no pueden ganar, y para ello tendrán que ir hasta el fin del mundo para encontrar una manera. ¿Habrá alguien capaz de frenar la locura bélica que se les viene encima?"

Una de las partes más emocionantes de la canción ocurre al final, después del puente, ya que los coros nos recuerdan a las Dora Milaje en todo su potencial. Podemos imaginarnos a estas guerreras agrupándose en perfecta sincronía tanto para defender Wakanda y su cultura, como para realizar el tributo más bonito a la máxima representación de su país sagrado.