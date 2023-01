Sam Smith anuncia su nueva canción, ‘Gimme’, una colaboración sorprendente

La cuenta atrás para el lanzamiento del nuevo proyecto discográfico de Sam Smith ha comenzado. Este mes de enero será el de su publicación y para promocionarlo ha decidido poner en juego una nueva canción. Una colaboración sorprendente que se presentará el próximo 11 de enero junto a Koffee y Jessie Reyez.

Este nuevo dueto recogerá el testigo de Unholy, el primer tema que presentó junto a Kim Petras y que se convirtió en la primera canción que llegó a lo más alto de las listas de ventas por parte de un artista transexual y un artista de género binario.

Gimme no será la única participación de Jessie Reyez en el disco de Sam Smith ya que también colabora en la canción Perfect. Y hablando de colaboraciones, este nuevo elepé incluirá además un dueto junto a Ed Sheeran, Who we love, para la que tendremos que esperar al menos hasta el día 27 de enero, fecha de publicación del álbum, para poder escucharla.

Sam Smith volverá a la escena pop con Gloria, un nuevo disco que ha sido el faro que ha guiado su vida durante los últimos dos años: "En los últimos meses he estado ocupadx, por decirlo suavemente. Me he enterrado en un montón de música. He tenido viajes emocionales maravillosos, lo cual es muy normal en esta parte del proceso. Estas canciones son especialmente emocionales para mí y dejarlas ir será más difícil que nunca pero es algo que estoy emocionadx de hacer. He pasado por un cambio muy creativo en los últimos años. He escrito cientos de canciones y llevado mi creatividad a nuevos niveles. Explorar diferentes géneros y empujarme a mí mismo de cualquier manera posible me ha encantado y mi objetivo es asegurarme de que escuches ese amor y esa honestidad en mi música. Soy un artista que ama toda la música. Me encanta no tener géneros y me encanta hacer lo que sea que quiera hacer ese día. Odio las etiquetas y nunca me encontraréis en una. Este próximo disco es diferente y puede haber cosas que os sorprenderán al escucharlo, pero me siento muy afortunado de saber que en tus manos mi trabajo está seguro" escribió Smith hace unas semanas sobre el proceso de creación de su nuevo álbum de estudio.

"Estoy encantadx de anunciar que mi cuarto álbum se llama Gloria. Será vuestro el 27 de enero de 2023, y ya podéis hacer un pedido anticipado. Me siento abrumadx y emocionadx al empezar a dejar ir a Gloria y entregaros este trabajo. Ha sido mágico en todos los sentidos hacer esta pieza musical y al entregaros este disco os estoy dando parte de mi corazón y de mi alma. Gloria me hizo pasar por momentos oscuros y fue un faro para mí en mi vida. Espero que pueda serlo para vosotros. Gracias por esperar tanto tiempo" ha confirmado Sam Smith a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

Sam Smith ya nos ha dejado un par de adelantos con Love me more y con Unholy junto a Kim Petras, un tema que ha conquistado las listas de ventas de medio planeta y cuyo videoclip también está triunfando. Y es que cuando uno pone el corazón y disfruta lo que hace el resultado difícilmente no sea un exitazo.