Multazo a El Rubius de la justicia española que tendrá que pagar impuestos atrasados de 2013 y 2014

El Rubius estuvo en el centro de la polémica hace un par de años por su decisión de mudarse a Andorra para pagar menos impuestos. Una situación que dividió a muchos de sus seguidores y ante la que incluso otros influencers como Ibai Llanos se mostraron contrarios. Ahora el Tribunal de Justicia de Madrid ha dictado sentencia contra el famoso youtuber que tendrá que pagar impuestos atrasados, algo que arroja algo más de luz sobre el por qué de esa mudanza.

La Hacienda española comenzó a investigar en 2015 la declaración de Rubén, nombre real de ElRubius, de los años 2013 y 2014 y llegó a la conclusión de que el twitcher, youtuber, streamer, influencer... se había acogido al impuesto de sociedades para tributar a un porcentaje distinto.

Una situación que según la reglamentación jurídica no era admisible ya que por aquel entonces, en las declaraciones de El Rubius, era él el único trabajador de las sociedades El Rubius OMG SL primero y de Snofokk, después. Por lo tanto tanto la agencia tributaria como la justicia dictaminaron que debía acogerse al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y no al Impuesto de sociedades.

Tras un largo camino judicial finalmente el TSJM ha determinado que la hacienda española tenía que recuperar 16.000 euros de impuestos del 2013 y casi el doble por la misma situación que se repitió en 2014.

Un total de casi 50.000 euros a los que ahora hay que añadir la sanción que la justicia y la Agencia Tributaria han impuesto a El Rubius por realizar sus declaraciones de manera errónea. La sanción asciende a más de 23.000 euros.

Queda claro que la mudanza de El Rubius a Andorra va a seguir siendo un tema de polémica por mucho que él asegurara que el dinero no era la razón principal: "Si fuese solo por eso me hubiese ido hace muchos años. Es un plus, obviamente. Pero es que todos mis amigos están ahí. Llevo 10 años de mi carrera en Youtube pagando aquí. Yo sé que habrá gente que me critique, pero la gente a veces habla sin saber y sé que va a pasar pero no me preocupa. Me da igual lo que me quitan porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a los que ganan mucha pasta les quiten mucho dinero. Si esto que dijera es mentira estaría ya en Andorra. Sé que muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90 o 95%, estando en nuestra situación os iríais porque es un país que está a dos horas y la diferencia de dinero es abismal".