Ana Mena ameniza la final de 'MasterChef Navidad' y da pistas sobre su segundo disco

Hace tan solo unas horas vivíamos la despedida de TVE de estas navidades asistiendo a la final de Masterchef Navidad, un programa que nos había acompañado en las últimas semanas y que se cerraba con la victoria de Anabel Alonso en un reñido duelo final con la Terremoto de Alcorcón.

Toda una final llena de emociones se despedía por todo lo alto en las pequeñas pantallas de nuestro país con la invitación estelar de Ana Mena, que regalaba a los concursantes y espectadores su Música ligera, una canción que le ha aportado a la malagueña dos discos de platino y el galardón a Mejor canción del año en la Categoría España dentro de LOS40 Music Awards 2022.

La de Estepona entonó su música ligerísima y palabras sin más misterio delante de unos concursantes más que entregados ("Me encanta Ana Mena, he seguido todo lo que ha hecho" se le podía escuchar a Carmina durante su actuación). Unos minutos delante de los fogones que la convirtieron esa misma noche en Trending Topic nacional. Con algunos de los fans más entregados del mundo, muchos no quisieron perderse la final de la edición navideña de Masterchef precisamente por su participación.

Una final en la que Ana Mena aprovechaba para dar pistas de lo que está por venir, su segundo disco: "Mi álbum viene ya y estoy súper emocionada. Espero que os guste porque viene lleno de buenas canciones que cuentan historias con las que nos podemos sentir identificados todos".

Llega una nueva era

Tan solo unas horas después, esta misma mañana, nuestra italo-malagueña de referencia publicaba a través de sus redes sociales que este miércoles 11 de enero a las nueve de la noche anunciará la llegada de nueva música. Unos minutos después tuiteaba "Comienza nueva era", confirmando la entrada inminente en la promoción de su segundo disco, que presentará en concierto en la sala Razzmatazz de Barcelona el próximo 21 de abril.

Comienza nueva era 🎙️🥲🤍🎶 — Ana Mena (@AnaMenaMusic) January 10, 2023

Todo esto no hace más que confirmar lo que se llevaba cocinando desde hace algunos días, cuando Ana Mena decidía cambiar todas sus fotos de perfil por un plano detalle de la mitad de su cara con sus ojos llorando purpurina. La cantante ya ha conquistado el mundo, pero estamos preparados para seguir conociendo todo lo que tiene que ofrecer.