Los grandes regresos musicales del 2023

A punto de terminar el 2022, y después de haber puesto el foco en los mejores discos y las mejores canciones de este año, toca mirar al frente y hacer un repaso por los regresos musicales más esperados del próximo año. Tanto a nivel nacional como internacional. Una oportunidad perfecta para acercarnos a nuestros calendarios, coger un bolígrafo y darnos cuenta de todo lo que está por llegar en 2023, un año en el que volveremos a recargar nuestras pilas musicales a ritmo de sonidos y artistas que hace tiempo que no escuchábamos.

Rihanna

Empezamos fuerte. Quizás uno de los regresos más esperados del próximo año (y de la década si me apuras) es el de Rihanna, que el 12 de febrero protagonizará el descanso de la Super Bowl. La noticia llegaba como agua de mayo el pasado 25 de septiembre, cuando la solista de Barbados confirmaba su actuación publicando en su cuenta de Instagram una fotografía con su mano sosteniendo el balón de rugby de la FNL.

El evento deportivo y musical del año correrá a cargo de la cantante después de años negándose a participar de este acontecimiento por motivos raciales. Un evento que, estamos seguros, vendrá acompañado de su regreso a nivel musical (estamos cruzando los dedos para un primer single que confirme un disco nuevo de Rihanna después de seis años sin ofrecernos un adelanto).

Si bien es cierto, Rihanna ya ha protagonizado este año su regreso a la música después de seis años de parón, con el estreno de Lift Me Up y Born Again para la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever. Por esta primera canción, además, ha sido preseleccionada para la nominación al Oscar a la Mejor Canción, un hito que nos encantaría presenciar también de cara al inicio del año que viene.

Olivia Rodrigo

Hace algo más de un año y medio, concretamente el 21 de mayo del 2021, Olivia Rodrigo nos regalaba su disco debut, SOUR, que desde el lanzamiento del primer single (drivers license) se ha convertido en uno de los discos más escuchados en toda la historia de Spotify. Su vulnerabilidad y sinceridad a la hora de hablar de una ruptura y duelo conquistaron a millones de personas en todo el mundo, que a lo largo del 2022 pudieron verla actuar sobre los escenarios de Norteamérica y Europa con el SOUR TOUR (lamentablemente sin parada en España).

Esta etapa en la trayectoria de la artista se cerraba con el documental Driving home 2 U, en el que exploraba la creación de su primer álbum. Desde el mes de marzo, además, conocemos que está trabajando en las canciones de su segundo disco, y que ya tiene un nombre pensado para él. Además, durante los "mensajes de artistas" que se revelaron a principios de diciembre con el Spotify Wrapped, la estadounidense confirmaba que el 2023 iba a ser un año lleno de nueva música. Te esperamos con muchas ganas, Olivia, no tardes.

Ana Mena

Nuestra malagueña favorita ha demostrado durante este 2022 todo lo que vale, conquistando el mundo. Desde cumplir su sueño por participar en el Festival de Sanremo, hasta ofrecernos grandes temas como Cuando la noche arriba, Las 12 junto a Belinda o Quiero decirte junto a Abraham Mateo, pasando por una gira de casi seis meses en las que ha recorrido más de 50 localidades de España e Italia, a Ana Mena le queda poco por demostrar.

Ahora mismo la de Estepona se encuentra 100% centrada en la preparación de su segundo disco (cuatro años han pasado desde la presentación de Index), que presentará el próximo 21 de abril en la sala Razzmatazz de Barcelona. Un disco muy especial para ella que, aunque le haya traido varios quebraderos de cabeza, estará lleno de grandes temazos con los que sabemos que seguirá conquistando fans por todo el mundo. Tenemos muchas ganas de saber cuál será su single principal (y de poder escuchar Me he pillao x ti en versión estudio).

Lana del Rey

Otro de los regresos más esperados a nivel internacional es el de Lana del Rey, que publicará su octavo álbum el próximo 10 de marzo. Este disco ya tiene nombre, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, título que comparte con el single principal del proyecto, lanzado el pasado 7 de diciembre.

Este nuevo disco sería el primer lanzamiento de la neoyorkina desde que en 2021 lanzase prácticamente seguidos Chemtrails Over The Country Club y Blue Banisters. Un trabajo que se filtraba parcialmente hace un par de meses después de ser víctima de un robo de su ordenador, que ella misma denunciaba a través de las redes sociales pidiendo a sus fans no escuchar la música que pudiese salir para poner en valor su trabajo.

El pasado octubre, además, la escuchamos colaborar con Taylor Swift dentro de su último álbum con la canción Snow On The Beach. Con la de Tennessee comparte productor, Jack Antonoff, que aparece también en su nuevo disco con su grupo Bleachers, junto a otros artistas como Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML.

Aitana

La catalana cerraba el pasado 20 de diciembre una era musical llena de éxitos con el final del 11 Razones Más Tour en el Wizink Center de Madrid. Una era que inciaba en diciembre de 2019 con el lanzamiento de su primer single, + (Más), junto a Cali y el Dandee, y que continuaba más de un año después con el lanzamiento de su segundo disco: 11 razones.

Tres años de entradas agotadas, grandes colaboraciones y viajes al otro lado del charco para seguir creciendo como artista y consolidarse como una de las voces más importantes del pop español. Desde hace un año, además, hemos ido escuchando algunos avances del que será su tercer trabajo, que en sus palabras tiene unos tientes "más electrónicos" y de "empoderación femenina" que podremos escuchar a lo largo del 2023. De momento, no podemos parar de escuchar Formentera, Berlín, En el Coche y Otra vez, que formarán parte del track list de esta nueva era.

Sam Smith

Sam Smith cumplirá con su tradición de sacar nuevo disco cada tres años con la publicación de GLORIA el próximo 27 de enero. Un regreso más que esperado que anunciaba el pasado 17 de octubre del que ya hemos podido escuchar dos adelantos: Love Me More y Unholy (feat. Kim Petras), una canción que se ha convertido en todo un éxito de reproducciones en Spotify llevando a los artistas a convertirse en el primer dúo formado por una cantante trans y un artista no binarie en ocupar el primer puesto del Top 50 Global de la plataforma.

Y no es para menos. Sam Smith lleva casi nueve años demostrándonos todo lo que vale, con grandes colaboraciones y baladas que ya forman parte de la banda sonora de nuestras vidas. El 2023 también lleva su nombre y no podemos esperar a escuchar todo lo que tiene que ofrecer.

Ahora te toca a ti: ¿cuáles son los regresos que más esperas del 2023?