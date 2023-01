‘Aladdin Sane’ de David Bowie cumple 50 años y volverá en una edición muy especial

Poco tiempo había pasado después de que Ziggy Stardust aterrizara en la Tierra para hacerla un poco más habitable. David Bowie creó su alter ego en 1972, y solo un año después ya estaba dispuesto a tratar de superarse, de evolucionar, porque siempre se caracterizó por tratar de ofrecer algo nuevo de su basto talento artístico. Un año después, en 1973, completamente agotado de la energía que derrochaba subiéndose al escenario con este personaje andrógino originario del espacio exterior, decidió parar y pensar en una continuación de este disco.

Un 13 de abril de 1973 llegó Aladdin Sane, un cambio de personalidad., una especie e Ziggy influenciado por todo lo que había visto en la Tierran a lo largo de los últimos meses girando. Con una portada vagamente familiar, publicó su nuevo disco solo diez meses después del celebrado The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. La mayor parte del material se grabó a fines de 1972 y a comienzos de 1973, durante los raros descansos del Ziggy Stardust Tour.

Algunas de las mejores canciones del álbum, como Panic in Detroit y The Jean Genie encajaban perfectamente como una secuela de ese Ziggy que Bowie había creado para expresar todo su talento. Aladdin Sane se convirtió en el LP estadounidense con las listas más altas en ese momento y fue el primero de sus nueve éxitos en las listas de éxitos en su Reino Unido natal.

Bowie describió Aaddin Sane como "Ziggy Goes To Washington: Ziggy bajo la influencia de Estados Unidos". El álbum iba a ser la última batalla de Ziggy Stardust, y la personalidad fue enterrada tres meses después del lanzamiento del álbum en julio de 1973 en el último concierto que ofreció con Spiders From Mars en el Hammersmith Odeon de Londres.

El 14 de abril de 2023, ALADDIN SANE se publicará en dos ediciones limitadas conmemorativas. / Imagen promocional

Abril de 2023 marca el 50º aniversario de este disco imprescindible en la carrera del Duque Blanco. Para celebrarlo, se publicará en dos ediciones limitadas conmemorativas: un vinilo LP masterizado a media velocidad y un LP Picture Disc prensado del mismo máster.

David Bowie - The Jean Genie [4K Upgrade]

La portada se ha convertido en una de las más famosas de todos los tiempos y se rumoreaba que era la más cara producida hasta ese momento. La fotografía de la portada fue tomada por Brian Duffy, quien también firmaría las portadas de Lodger de 1979 y Scary Monsters (And Super Creeps) de 1980 y presenta a Bowie con el icónico maquillaje del rayo rojo y azul, una imagen que se ha convertido en un emblema de la cultura pop a nivel planetario.

Las nuevas ediciones de Aladdin Sane de David Bowie con motivo de su 50º aniversario estarán disponibles el 14 de abril de 2023. Toda una edición de coleccionista imprescindible para cualquier fan del Duque Blanco.