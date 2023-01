¿Seguirá Harry Styles siendo un superhéroe? Un productor de Marvel Studios habla sobre su futuro en el MCU

Por si fuera poco con su carrera musical, Harry Styles no para de sorprender en el mundo del cine. Ya encantó a los fans en Dunkerque, y en este pasado 2022 ha deslumbrado con sus interpretaciones en No te preocupes, querida y Mi policía. Aunque hay quien sigue esperando novedades de su papel más famoso y breve a la vez.

Una de las grandes sorpresas de Marvel Studios en 2021 fue Eternals, la película dirigida por Chloe Zhao que juntó al supergrupo de poderosos que protegen la Tierra desde los orígenes de la historia. La cinta tuvo todo tipo de sorpresas, desde su representación a sus historias, aunque sin duda la gran protagonista volvió a ser la escena post-créditos... Donde Harry fue el protagonista absoluto.

Y es que, cuando parece que la película no sorprenderá más, el artista británico aparece encarnando a Eros, algo que provocó más de un grito en salas de cine de todo el mundo. Su participación fue más que breve, aunque el oriden del personaje habla por sí solo: no solo es uno de los héroes más políticamente incorrecto de los cómics, sino que además es el hermanastro del mismísimo Thanos.

La escena parecía indicar que formará parte del futuro inmediato de los Eternos —si es que Marvel anuncia algún día su segunda parte—, aunque los espectadores saben de sobra que es muy extraño que un personaje aparezca una sola vez en alguna película o serie del MCU. Y ahora Nate Moore, productor de varias películas del grupo, ha decidido pronunciarse al respecto.

Ha sido en el podcast del medio estadounidense Deadline donde el profesional se ha sincerado al respecto. No ha dicho todo lo que probablemente sepa, aunque ha dado declaraciones de lo más reveladoras: "No cogimos a Harry para un cameo. Hay muchas historias que contar con ese personaje (Eros)".

El futuro de Harry Styles en el MCU

Moore no dudó en deshacerse en halagos con el personaje, al que parece tener en suficiente estima como para seguir apoyando su desarrollo en distintos proyectos de la franquicia. Después de piropear sus raíces, poderes y particular humor, dejó de centrarse en Eros para empezar a hablar del ex-integrante de One Direction.



"Habiendo conocido a Harry Styles, es tan encantador como quieres que sea", responde en el programa, dejando claro que trabajar con el intérprete de As if was no se quedará en una simple escena post-créditos. Aún es pronto para saber en qué próxima película o serie podría encajar, pero lo que sí está claro es que el futuro de Marvel Studios es de lo más interesante.

No hay que olvidar que es un personaje cósmico, por lo que encajaría a la perfección en otros títulos como Guardianes de la Galaxia; o bien en un especial de los que Marvel ha estrenado en 2022. Sea como sea, siempre habrá que tener en cuenta que hay dos películas de Vengadores por estrenar... ¿Será Harry uno de los próximos héroes en salvar el universo?

Eternals está disponible en Disney+.