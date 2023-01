La sesión de Bizarrap y Shakira desta un aluvión de memes

La que se lio en las redes cuando Bizarrap publicó su Session #49 con Residente dándole muy duro a J. Balvin se ha quedado en nada en comparación con lo que está pasando con la BZRP Music Sessions #53 en la que Shakira no ha dejado títere con cabeza en la que ha sido interpretada como la tercera canción de su particular 'tiraera' contra Gerard Piqué, su expareja y padre de sus hijos.

La de Baranquilla y el productor argentino han unido fuerzas para crear lo que en pocas horas se ha convertido en un verdadero hit capaz de acumular más de 25 millones de reproducciones menos de 12 horas. Y es que en esta Music Session no falta de nada: el ritmo que Bizarrap le ha dado a Shakira es absolutamente bailable y la colombiana se ha encargado de rellenarlo de versos que, muy lejos de ser indirectas, han sido verdaderos dardos hacia el excentral del F.C Barcelona.

Nadie ha dudado de que la autora de Monotonía y Te Felicito lo ha dado todo para dejar clara su postura ante la supuesta infidelidad del que ha sido su pareja durante 12 años. Shakira ha dicho frases tan contundentes como "Una loba como yo no está pa' tipos como tú"; "Entendí que no es culpa mía que te critiquen"; "Yo solo hago música, perdón que te salpique", y "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

Y claro... Como sucede cada vez que un artista lanza una 'tiraera' contra alguien, esto ha despertado pasiones en las redes, donde las palabras de la colombiana se han traducido en un aluvión de memes como estos que se han ido compartiendo, en gran medida, bajo el hastag #RIPPique.

Los Simpson no predijeron el RIP PIQUÉ pero os dejo esto por aquí que está gracioso pic.twitter.com/7BbBIzDG9O — 100 Montaditos (@100montaditos) January 12, 2023

Lo dejaste en la lona Shakira… JAJAJA RIP Piqué 💀 pic.twitter.com/vKYU8Uqkik — ✨✨ (@CelesBlue91) January 12, 2023

RIP PIQUÉ no sabe el alacrán que se hecho encima pic.twitter.com/svJTp7MBLe — S͜͡i͜͡n͜͡ n͜͡i͜͡c͜͡k͜͡ b͜͡o͜͡n͜͡i͜͡t͜͡o͜͡.... (@7Onlyjesus) January 12, 2023

Los pibes que



Los pibes que no cambian el Ferrari por el Twingo pic.twitter.com/pvHmulqP05 — Víctor Abad (@victorabadf1) January 12, 2023

Shakira cuando escribió “yo solo hago música perdón que te… sal-PIQUE”

pic.twitter.com/2UUyDpzYX2 — jack (taylor’s version) (@jacktoowell) January 12, 2023

Amo los memes que desató Shakira pic.twitter.com/1MOUvRz8iY — Maricarmen Consuelo (@SoyMerryCherry) January 12, 2023

Shakira saliendo de la sesión con Bizarrap: pic.twitter.com/DzKXKDIXUW — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) January 12, 2023

El mejor meme de pique al escuchar la nueva session de Shakira 😂 pic.twitter.com/jTZI1WKFRd — Galactic President Superstar McAwesomeville (@emilianogtz1) January 12, 2023

¿Y tú? ¿Has visto algún meme más que te haya hecho gracia? ¡Cuéntanoslo en las redes!