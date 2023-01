Piqué responde a Shakira: los dardos envenados con los que también saca tajada con Casio y Twingo

Después de que Shakira incendiase las redes sociales con su sessions 53 en colaboración con Bizarrap, toda la atención ha estado puesta en Gerard Piqué y en sus posibles reacciones. Tras dos largos días de ansiosa espera, ese momento por fin ha llegado. El ex futbolista se ha pronunciado por primera vez sobre la canción de su ex pareja en el debate de presidentes de su Kings League y la realidad es que los dardos no han parado de volar.

Desde el canal de Twitch de la Kings League, el ex jugador del Barcelona FC comenzó arrancando el streaming un tanto comedido y pasando de puntillas, sin entrar en muchos detalles sobre todo lo sucedido en las últimas 48 horas. Sin embargo, sus compañeros no han podido contenerse y muchos de ellos han comenzado a hacer bromas sobre las directas que Shakira ha lanzado en la canción al futbolista.

“A mí mientras no me sal-pique", ha comenzado a bromear DJ Mariio al comentar una nueva regla sobre los partidos de este fin de semana en la Kings League. Este comentario pilló al ex jugador Piqué fuera de juego, pero segundos más tarde no pudo disimular su sonrisa.

Kun Agüero aclara de que va la canción de Shakira

Casio patrocinador de kings league pic.twitter.com/FiZV2pgKYk — Cypher de Barrio (@JesusHu21776827) January 13, 2023

Minutos más tarde, Piqué lanzó su primer dardo a su ex pareja. “Tengo un anuncio importante que hacer. Casio será patrocinador de la Kings League. Aquí tenéis un reloj para cada uno de vosotros", ha comentado en un tono muy jocoso. El resto de streamers no daban crédito a lo que estaban oyendo y han cogido las cajas que Piqué les ha ido entregando.

Para más inri, el ex futbolista ha hecho este anuncio luciendo ya su propio reloj Casio en la muñeca y dando de nuevo otro zasca a Shakira: “Este reloj es para toda la vida”. Lejos de acabar la cosa aquí, el baile de dardos envenenados ha continuado durante todo el directo de la Kings League.

El que fue campeón con la selección española en 2010 ha asegurado “haber firmado un acuerdo con Renault para llegar en un Twingo junto al joker, uno de los jugadores del Kuni Sports, al próximo partido que se celebrará este domingo 15 de enero dentro de esta liga formado por Ibai Llanos y Piqué.

A GERARD PIQUÉ SE LA SUDA COMPLETAMENTE...



PRIMERO EL CASIO Y AHORA EL TWINGO PARA EL DOMINGO JAJAJAJA pic.twitter.com/prii9hpiV9 — Mateu Alemany Font (@MPadremanyFont) January 13, 2023

El resto de streamers continuaban absortos en los anuncios del ex futbolista en pleno directo. Prueba de ello, ha sido la sorpresa del propio Ibai Llanos que ha repetido en más de una ocasión que si todo lo que estaba suciendo era verdad. “Esto es cachondeo ¿no?”, ha remarcado una y otra vez fascinado con las ideas que Piqué ha anunciado en riguroso directo.

Gerard Piqué explica sus proyectos

El empresario y ex futbolista ha aprovechado también para despejar cualquier duda para todos aquellos que estaban viendo el streaming en directo dejando claro que se trataba de “un acuerdo como otro cualquiera” y que no era una broma como muchos habían pensado nada más verlo.

Cabe recordar que, en la canción Bzrp music sessions 53, Shakira arremete contra Piqué y su actual pareja, Clara Chía, a quien compara con un reloj Casio y con un Renault Twingo, además de protagonizar otros zascas. Pero, todo parece indicar que Gerard Piqué también ha buscado su propia fórmula para sacar rentabilidad a todas las indirectas que le ha dejado su ex.

Mientras tanto, Shakira sigue disfrutando del éxito de su última canción y así, lo ha demostrado con la publicación de un post desde su perfil de Instagram, en el que deja claro que este hit ha supuesto un "desahogo" personal y un lema de empoderamiento: "Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes".