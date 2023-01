Ana Mena inicia nueva era por la puerta grande con el anuncio de la llegada de ‘Un clásico’

Una nueva Ana Mena ha llegado. La cantante, que desde hace algunos días anunciaba la llegada inminente de música nueva (primero cambiando su foto de perfil en todas las plataformas y después compartiendo la llegada de una nueva era) hacía uso de sus redes sociales la noche del 11 de enero para avanzar el que será el lead single de su nuevo proyecto discográfico: Un clásico, que estará disponible el 20 de enero.

Si bien a lo largo del último año hemos podido escuchar ya algunas canciones que formarán parte de la lista oficial de canciones de este álbum (del que por el momento desconocemos el nombre), como son Música Ligera, Las 12 o Me he pillao por ti (cantada en los conciertos de su gira de verano pero aún sin su versión en estudio disponible); la llegada de Un clásico supone, en sus palabras, el lanzamiento de EL SINGLE: una decisión que no ha sido nada fácil de tomar para la de Estepona, que en las últimas semanas ha compartido sus horas de trabajo en el estudio, sus reuniones con su equipo discográfico y las lágrimas de felicidad por tomar una decisión final.

Junto a la fecha de estreno de este nuevo adelanto, que llegará a las plataformas el viernes de la semana que viene, Ana Mena ha querido compartir con sus fans un avance del videoclip y la portada del sencillo. Con apenas unos segundos de vídeo hemos podido ver un plano en movimiento de lo que será el videoclip: una Ana Mena visiblemente triste que toca los primeros acordes de la canción a guitarra eléctrica en medio de la montaña mientras mira diréctamente a cámara; intuyendo por la melodía que se tratará de una auténtica balada.

Como decimos, además, la cantante desvelaba al final del vídeo la portada del single; que no es ni más ni menos que la foto completa del fragmento que ya habíamos podido ver en su foto de perfil de redes sociales: la cara de la cantante como protagonista se revela inclinada mientras de sus ojos caen lágrimas de purpurina.

diossss flipo con esto de la sesión de bizarrap de shakira pic.twitter.com/YeqtJGsnXR — carlos (@carlospeguer) January 12, 2023

Estamos seguros de que Un clásico se convertirá, como su propio nombre indica, en un clásico instantáneo del repertorio de nuestra italo-malagueña favorita, cuyo anuncio desde hace unas horas ya está dando mucho que hablar en redes sociales, con miles de fans que esperan con ansia la llegada de esta nueva era y este nuevo disco. Ana Mena no decepciona y, después de conquistar el mundo, quién sabe lo que nos tiene preparados.