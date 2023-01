The Kid Laroi desvela los primeros detalles de su disco debut: ‘The first time’

Llevamos dos años disfrutando de las canciones y los EPs de The Kid Laroi, uno de los talentos emergentes de la incansable cantera musical australiana. Y parece que por fin en este 2023 el joven compositor y rapero ha decidido dar el paso y presentar su primer álbum de estudio.

Un trabajo que, si nada cambia, llevará por título The first time. El intérprete ha dejado las primeras pistas sobre lo que podemos esperar de este trabajo asegurando en un teaser que "Nunca olvidas la primera vez que te enamoras".

Ahora que el desamor se ha convertido en tendencia en las plataformas de streaming ha llegado el momento de darle otra vuelta y disfrutar también de la otra cara. Y no tardaremos en hacerlo porque la primera tarjeta de presentación de este elepé llegará el próximo 19 de enero bajo el título de The fist song.

The first time recogerá el testigo de EPs y mixtapes como 14 with a dream o Fuck love (en sus diferentes entregas) que han ido estableciendo unos firmes cimientos en la carrera de este jóven solista que todavía no ha cumplido los 20 años de edad y que está llamado a dominar las listas de ventas durante la próxima década si nada se tuerce.

“You never forget the first time. The first time you fall in love, the first time you get caught, the first time you feel shame, the first real kiss" ("Nunca olvidas la primera vez. La primera vez que te enamoras, la primera vez que te quedas atrapados, la primera vez que sientes vergüenza, el primer beso real") se escucha decir al intérprete sobre el fondo del que será su nuevo sencillo.

Todo ello para empezar a promocionar su primer álbum de estudio cuya fecha de lanzamiento de momento sigue siendo una de las grandes incógnitas. También lo es el listado definitivo de canciones y si para esta aventura musical The Kid Laroi se habrá vuelto a rodear de grandes amigos, estrellas y colaboradores como Justin Bieber, Miley Cyrus...

Habrá que esperar para ver si canciones que ha estrenado en los últimos meses forman parte o no de este nuevo álbum. Hay que recordar que en Thousand miles ya ahondó en este concepto del amor participando en el videoclip junto a su actual pareja.

El joven de 18 años es uno de los artistas del momento gracias a temas como Stay o Without Me. Y de hecho en los últimos meses no fueron pocos los rumores que relacionaro a tres de los artistas emergentes del momento: Olivia Rodrigo, Conan Gray y el propio Kid Laroi.