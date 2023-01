Alba Carrillo responde al burofax de Jorge Pérez y no se olvida de su mujer Alicia Peña: “No tengo miedo”

El año no acabó con buen pie para Alba Carrillo. El desliz que tuvo en la fiesta de Unicorn, una de las productoras de Mediaset, con Jorge Pérez le llevó a tener que tomarse un descanso de la televisión. Un tonteo que acababa en beso y que le habría acarreado más de una consecuencia.

Principalmente porque la colaboradora de 'Ya es mediodía' aprovechó el tirón del tema y acudió a los platós para hablar de su affaire mientras que el exsuperviviente se mantenía al margen guardando silencio y luchando por su matrimonio con Alicia Peña.

Tras estas mini vacaciones, la modelo ha vuelto a televisión y se ha enfrentado a todas sus cuentas pendientes. Este sábado se ha sentado en 'Sálvame Deluxe' para someterse a un test de personalidad y de paso contestar a algunas de las polémicas de su vida. A Alba Carrillo no le ha quedado más remedio que responder aunque, como viene siendo habitual, lo ha hecho sin ningún tipo de problema.

El famoso burofax de Jorge Pérez

Era inevitable que el nombre de Jorge Pérez no saliese en algún momento. Los colaboradores le han preguntado si recibió el burofax que le mandó como también lo hizo a Marta López y a otros televisivos del mundo Telecinco.

Hace unos días confirmaba que le había llegado en 'Ya es mediodía': "Es contestable, pero la publicidad se paga. Y yo llevo en el Fresh desde el primer día", decía sin entrar al trapo. Sin embargo, ahora ha querido ir más allá.

"En el burofax me pedía que dejase de hablar cuando llevaba un mes fuera de la tele. No sé cómo no tenga cámaras en mi casa...", decía de forma irónica. "También me ponía que me retracte cuando en el 'Deluxe' yo dije que no me acosté con él... La tensión se puede resolver de muchas maneras, yo ya lo vi en la fiesta. ¿Qué relación íntima tuve con el?", preguntaba añadiendo que "a la cárcel voy todos los martes, tengo un club de lectura".

Tampoco se ha olvidado de Alicia Peña, la mujer de Jorge Pérez. Alba no ha querido nombrarla, pero el comentario que ha hecho no ha tardado en ser relacionado con ella. Ha sido mientras hablaban de infidelidades como la de Gerard Piqué a Shakira: "Abre la puerta y le dices 'adiós, chico'. No me lo como otra vez y atento contra la otra".

"No tengo miedo"

Sus compañeros la han cuestionado más de una vez por estar nutriéndose con sus últimas polémicas, pero tras unas semanas alejada del foco mediático, ha regresado a los platós como colaboradora y sin neesidad de que sea ella la protagonista: "Me cae muy bien el director y no tengo miedo. ¡Qué voy a hacer si soy así", respondía a María Patiño que le ha preguntado el motivo por el que se ha sentado en el 'Deluxe'.

Durante este tiempo, la modelo ha tenido tiempo de reflexionar y ha desvelado sus planes profesionales, aunque no sabemos si a corto o a largo plazo. "Me encantaría ser colaboradora de sucesos o policía judicial, en eso estoy. Termino este ño y me gustaría especializarme. Quiero ser la Cruz Morcillo 2.0. Aunque ser colaboradora del corazón tampoco es fácil, aquí también hay puñales, sangre...", decía.