Las crudas palabras de Julia Otero sobre el cáncer: "Llegué a un punto en que me daba igual estar viva"

Hace casi dos años, Julia Otero anunciaba que padecía cáncer y lo hizo desde la que ha sido su casa durante mucho tiempo, las ondas de la radio. "Hola familia, hola a todos, después de una semana he llegado a la conclusión de que tenía que compartir con los oyentes la razón de mi ausencia [...] La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días", confesó en el mes de febrero de 2021 en Julia en la Onda, el programa de Onda Cero que por entonces lideraba.

Tiempo después de ese valiente anuncio, la periodista volvió a recurrir a la radio para anunciar, tan solo unos meses más tarde, que había "superado el cáncer". "Aunque todos sabemos que el cáncer es una espada de Damocles que dura cinco años como mínimo, y por lo tanto soy siempre muy prudente", concedía Otero mostrándose precavida.

Ahora que ya ha pasado un tiempo prudente, la comunicadora regresa al mundo del periodismo con otra noticia impactante: su regreso a TVE. Han pasado 10 años desde que presentara Entrevista a la carta y este martes, 17 de enero, volverá a colarse en la pequeña pantalla para conducir Días de tele, el programa de La 1 que se estrena a partir de las 22:50horas.

Julia Otero: "Creía que saldría distinta del cáncer"

Con este pretexto, al periodista ha concedido una entrevista a El País, donde no solo ha hablado de cómo afrontará este nuevo proyecto televisivo sino cómo ha sido enfrentarse a lo que ella ha denominado como "células nuestras que se vuelven locas, egoístas e inmortales".

Al hablar de su experiencia sufriendo cáncer de colon, Julia Otero ha dejado algunas declaraciones de lo más inesperadas y, sobre todo, de lo más realistas: "Llegué a un punto en que me daba igual estar viva que muerta. Todo el mundo habla de cansancio: es peor. Te abandona el aliento vital. La quimioterapia puede llevarte a la sensación de que estar vivo o estar muerto no te parezca muy diferente".

En el mismo encuentro, la periodista ha reconocido sus propias promesas cuando le diagnosticaron el cáncer. "Cuando el tumor era grande y no había certeza de que pudiésemos con él, creía que, si salía, saldría distinta. Sería valiente para hacer cosas que no he hecho, y valiente para no hacer lo que no quisiese hacer", comenzó a decir, para luego admitir que la realidad después de superarlo ha sido algo diferente.

"Estoy haciendo todo lo que juré que no haría, trabajando más que antes de que me diagnosticasen", ha reconocido.

Pese a todo, Julia Otero también se queda con la parte positiva de la enfermedad, como el día en el que quiso hacer público su cáncer. Fue entonces cuando, según sus propias palabras, vivió su "propio entierro": "La reacción que hubo, lo que encontré en los medios y las redes sociales me hizo tener una idea de lo que se diría si me hubiera muerto. Fue una forma de vivir en vida mi desaparición. Fue, dentro de lo macabro, muy agradable leer lo que leí. No será muy distinto cuando ocurra".