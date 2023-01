La reacción de Sebastián Yatra cuando le preguntan por su romance con Aitana

Desde que se conoció la ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeau no se ha hecho más que hablar sobre el posible noviazgo entre la artista y Sebastián Yatra. Ambos siempre han mantenido muy buena relación ante las cámaras, pero lo cierto es que nadie se podía imaginar que entre ellos iba a nacer una química especial.

Los rumores sobre su posible historia de amor no han hecho más que aumentar tras las últimas imágenes que se han filtrado de ellos. El colombiano voló hasta España tras la final de Qatar para no perderse su fin de gira en Madrid. Además, despidieron el año juntos en Londres, aunque, eso sí, acompañados de otros amigos.

Pero, por si fuese poco, este último fin se filtraban nuevos detalles. Era Nuria Marín en Socialité quien daba paso a Giovanna González: "Hay más de 11 razones para tener tema que te quema y no es la última vez que vamos a hablar de ellos como pareja", empezaba diciendo. Seguidamente, la reportera explicaba que el viernes por la noche los intérpretes de Las Dudas eran vistos en una actitud muy cariñosa, dándose muchos mimos y, en definitiva, "muy tontorrones y enamorados".

Una información a la que se ha sumado el último bombazo: una de las revistas del corazón de este miércoles ha confirmado el noviazgo de Aitana y Sebastián Yatra con unas imágenes en las que se ve a la artista disfrutando de una cena con su prima, el colombiano y la madre de éste. Tras esta velada a cuatro, ambos abandonaron el restaurante y se dirigieron al chalet de la catalana.

El gesto de Sebastián Yatra que respondería a las dudas

Tras estos titulares, poco han tardado los medios de comunicación en ir en busca de respuestas. Europa Press ha podido hablar directamente con Sebastían y lo que más ha llamado la atención ha sido su actitud ante las cámaras, ¿por qué? El artista no se ha movido del restaurante en el que estaba disfrutando de los pocos rayitos de sol que encontramos estos días, sin embargo, ha intentado marear a la prensa, eso sí, sin éxito.

Más tarde, el colombiano se desplazaba hacia un taxi y ha sido ahí cuando los periodistas le han preguntado sobre si se ha mudado al chalet de la artista: "No, no", ha respondido. Aunque no ha querido desvelar cómo fue la cena familiar del pasado sábado, sí ha querido agradecer el interés: "Gracias", decía.

La guinda del pastel ha llegado cuando le han preguntado cuánto tiempo lleva con Aitana, algo a lo que no ha querido contestar, pero que posiblemente su sonrisa le habría delatado. ¡Menudo culebrón! ¿Acabrán confirmado la pareja su relación?