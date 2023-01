Mai Maneses (Nena Daconte) habla sin tapujos de sus traumas: drogas, 'Operación Triunfo' y depresión psicótica

Cuatro ha recuperado Viajando con Chester, el programa conducido por Risto Mejide en el que personalidades de distintos ámbitos (música, política, cine, deporte...) se sientan junto al presentados en un cómo da sofá para charlar de todo aquello que les incomoda o que nunca han querido contar.

Los invitados de la noche de regreso del martes fueron Cayetano Martínez de Irujo y la cantante Mai Maneses, vocalista de Nena Daconte. Pero, ¿qué tienen en común ambos personajes? La respuesta podría ser bastante amplia, aunque no lo parezca, pero todo se resumen en uno: sus traumas.

El encuentro con la cantante de Nena Daconte ha sido especialmente comentado porque muchos de los espectadores se preguntaban qué ha sido de aquella joven con voz dulce que nos derritió el corazón con En qué estrella estará (2006) y nos hizo movernos de alegría con Tenía tanto que darte (2008).

Operación Triunfo, el principio del mal para Nena Daconte

Uno de los temas de los que Maneses y Mejide charlaron ampliamente fue el breve (y, desde luego, fugaz) paso de la cantante por Operación Triunfo en 2002. Tal y como ella misma explicaba en Viajando con Chester, fueron su hermano y su novio (y actual marido) quienes la apuntaron al cásting.

Finalmente, lo consiguió. Mai Maneses fue una de las afortunadas que entró al concurso. Pero el entusiasmo no le duró mucho porque también fue la primera expulsada, algo qu eno llevó nada bien, como es normal.

Tras esa experiencia llegaron otras algo peores, como las firmas de discos a las que no asistía nadie. "Tienes que estar preparado psicológicamente a unos niveles que la gente tan joven no lo está", apuntaba.

El éxito de Nena Daconte que la consumió

A pesar de su mala experiencia con Operación Triunfo, cuando formó el grupo Nena Daconte todo cambió. Pasaron de la nada al todo; de no ser conocidos a no dejar de sonar en la radio. En tan solo un año, Nena Daconte se hizo con el Premio Ondas a Artista Revelación.

Pero el ascenso bestial del grupo no trajo alegrías a Mai Manese: "A partir de ahí se me cruzó. Me tomé una pastilla de esas de pasarlo bien y a mí me sentó regular". Un "mal viaje", como ella lo define, que también ha querido contar en su libro y que fue un punto de inflexión.

"Me empecé a volver súper susceptible y todo me empezó a caer mal", comenzó a contar la cantante. "Era el fin de la primera gira y soñé con Marilyn Monroe, Dios me vino a hablar...me da vergüenza contarlo porque al final son cosas como de medio tarada".

Durante ese viaje tras consumir la pastilla en el que Nena Daconte creyó recibir a Dios, este le dijo que ella era judía, un tema que desde esa alucinación, empezó a obsesionarla de verdad. "Tanto que el tercer disco me lo produjo un judío porque era judío", concluía medio riendo.

El momento en el que Mai Manese tocó fondo

Aun con la melancolía, timidez y tristeza de sus palabras, Manese confesó ante Risto Mejide que ese no fue su peor momento. "Toqué fondo después. Estuve desde el 2007 al 2009 con la cabeza que me iba a dos mil".

De hecho, como quiso recalcar el presentador, la cantante llegó a pensar que la televisión le hablaba y que los medios lanzaban indirectas a su grupo: "Yo estaba obsesionándome con que tenía que aprender", explicaba Manese al tiempo que trataba de dar a entender que, en esa época, cada frase que le decían para ella era un mensaje que había que leer entre líneas y guardar en su memoria para un futuro.

Durante la entrevista en Viajando con Chester también reconoció que su primer contacto con las drogas no fue 'aquella' pastilla, sino que ya de antes, en Barcelona, consumía porros. Hasta que llegó el momento en el que todo "se le cruzó", instantes de mucho estrés: "Yo me fumaba un porro para sufrir y decía 'a ver qué pesadilla tengo hoy'".

No fue hasta 2010, con 30 años, cuando la artista regresó a Madrid cuando rompió la relación con su novio Kim Fanlo y les contó todo a sus padres. En ese momento buscó ayuda profesional, por primera vez, y acudió al psiquiatra: "Me dijo que tenía depresión psicótica, me empezó a medicar y en tres meses estaba como...Tabula rasa".

Ese fue el fin de las "paranoias", los miedos y las inseguridades que durante tantos años tuvieron presa a Mai Manese y, por ende, a Nena Daconte.