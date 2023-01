La confesión de Jennifer Lopez sobre el beso de Madonna y Britney Spears 20 años después

Si hay una imagen icónica en la historia del pop en el siglo XXI esa es la del beso de Madonna y Britney Spears durante la actuación en directo de Like a virgin / Hollywood en los MTV VMAs 2003. Han pasado 20 años desde aquel momentazo y pese al tiempo todavía seguimos descubriendo algunos secretos que rodearon esa escena. El último ha llegado de la mano de Jennifer Lopez que ha realizado una confesión que pudo haberlo cambiado todo.

Durante una entrevista con E!Online, la diva del Bronx ha confirmado que todo estaba preparado para que fuera ella la 'tercera en discordia', es decir, que el cartel de aquella actuación aquel día iba a ser Madonna, Britney Spears y JLo sobre el escenario y no Madonna, Britney y Christina Aguilera como finalmente fue.

"Es así. Ese beso debería haber sido para mí. En ese momento, estaba filmando una película en Canadá, pero un tiempo antes de la ceremonia fui junto a Britney a la casa de Madonna para ensayar el cuadro. Y los besos de la dueña de casa con nosotras dos estaban guionizados" confesó Jennifer Lopez durante la citada entrevista.

"Simplemente, no pude dejar el set en esos días. Entonces no pudimos hacerlo... Luego consiguieron que Christina Aguilera sí lo hiciera. Pero sí, ese beso era para mí. Soy una gran admiradora de Madonna. Siempre lo he sido" explicó la neoyorquina en E!Online.

No cabe duda de que la situación podría haber cambiado esa icónica imagen que todxs hemos visto con la Reina y la Princesa del Pop besándose y sin embargo hay que recordar que hubo otro beso, también guionizado, que apenas segundos después no pasó a la posteridad.

Porque Madonna después de besar a Britney Spears besó a Christina Aguilera, cuyo lugar en la actuación ahora sabemos que iba a ser para Jennifer Lopez. El fugaz beso de Madonna con Xtina fue recordado así por la intérprete de Dirrty: "Fue extraño. Dejaron de enfocarnos para obtener la reacción de Justin. Fue un golpe bajo. Vi las imágenes en todo el mundo al día siguiente y dije: ‘Oh, bueno, creo que me quedé fuera’. El impacto fue extremo, pero, sinceramente, cuando lo pautamos no pensé mucho al respecto. Me dije: ‘Bueno, son dos chicas besándose’. No me resultó impactante en ese momento ni me lo parece ahora. Todo sucedió tan rápido en ese entonces y todo fue un torbellino. Pero tuve mi propia actuación esa noche. Canté Fighter y en el escenario estaba con Dave Navarro. Fue una actuación espectacular. Así que recuerdo esa noche con mucho cariño".