Sheila Martori se queda en shock tras ser rechazada por uno de sus pretendientes de ‘Para toda la vida’

La cosa se complica en Para toda la vida. Sheila Martori llegó al programa asegurando que nunca se había enamorado, pero después de conocer a los 20 chicos que el programa había escogido buscando absoluta compatibilidad con ella, parece que eso va a cambiar.

Semana a semana ha ido eliminando a aquellos chicos con los que no ha sentido una química especial. Pero claro, el círculo se reduce y los chicos que quedan son aquellos por los que está empezando a sentir algo. Se ha besado con varios de ellos y ha compartido momentos muy especiales con cada uno. Así que, tomar una decisión, se complica.

Esta semana Sheila decidía despedir a Tote en su cita. El chico le gusta mucho, pero como amigo, no como pareja. Y eso nos deja sin el chico más original a la hora de vestir. Pero no ha sido la única despedida. La sorpresa ha llegado en la ceremonia de las rosas.

El primer rechazo

Decía darle una de las flores a Alberto, el ingeniero de edificaciones, y cuando le preguntaba si aceptaba la rosa, la cosa no ha fluido como se esperaba.

“Lo he estado pensando y creo que eres una chica diez, en todos los aspectos, pero siento que no es mi momento. No me siento partícipe de esta historia. A pesar de eso, creo que te mereces lo mejor, creo que te mereces el amor y creo que no puedo darte lo correspondido. Estoy seguro de que entre todos ellos lo vas a encontrar. Te deseo la felicidad y te deseo que la encuentres”, decía para sorpresa de todos en lo que se ha convertido en el primer rechazo que recibe ella.

“Estoy que no me lo creo, estoy en shock”, aseguraba ella que no se lo veía venir. “He flipado. Alberto ha rechazado la rosa. No entiendo nada, no sabía nada. Me deja loco”, aseguraba Héctor tras este momentazo.

“Soy partidario de que uno tiene que hacer lo que siente. No quiero mentirle a ella ni a mí mismo y, por lo tanto, no optaba a otra contestación”, aseguraba una vez tomada la decisión.

Dos eliminados más

Quedaba una rosa y tres candidatos. Finalmente, Sheila se la ha dado a Héctor, dejando sin posibilidades a Javi y Sergio Guisado.

“Es frustrante, la sensación no es buena. Estoy intentando como puedo, tirar para adelante”, decía entre lágrimas Javi. “Hemos tenido buena relación, pero no veía mucho feeling con ella. No la veía muy receptiva, incluso me ha sorprendido que durara tanto”, reconocía Sergio.

Cada vez quedan menos y cada vez se dificulta más la situación.