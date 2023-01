Rosalía sorprende con nuevas versiones de ‘Motomami’ en el desfile de Louis Vuitton en París

Rosalía ha sido la protagonista en el cierre del desfile de la colección masculina para la temporada otoño-invierno de Louis Vuitton en 2023 que se ha celebrado en París. La actuación de la catalana se ha retransmitido en directo esta misma tarde a través de streaming y ha sido tan espectacular que resulta incluso difícil prestar atención a los looks de los modelos mientras recorren la pasarela.

La intérprete de Motomami ha ofrecido un pequeño concierto empezando con Candy Remix, la versión que hizo junto a Chencho Corleone del tema incluido en su último disco. También ha interpretado Saoko, Despechá, De aquí no sales y CUUUuuute, algunos de los grandes éxitos de su discografía. Eso sí, todos los temas los ha presentado con unas versiones de lo más sorprendentes.

La cantante no solo ha incluido canciones propias en su show sino que ha querido dar representación a otros cantantes y países con temas como A I O, un dembow del artista urbano dominicano Angel Dior; y Sento no Bico da Glock, de los artistas Brasileños Gabriel do Borel, MC Lucy y MC Rogê. Incluso Camarón de la Isla ha tenido su momento durante la actuación. Rosalía no ha querido acabar sin dejar marca de su paso por el desfile, escribiendo la frase "una motomami estuvo aquí :D" en una de las paredes del decorado.

Una puesta en escena que ha dado mucho que hablar

Mientras la cantante lo daba todo en su actuación, los modelos presentaban las prendas de la súper exclusiva nueva colección masculina de Louis Vuitton. Sin embargo, el desfile no se ha desarrollado sobre una tradicional pasarela. La escenografía ha sido una de las sorpresas de la interpretación de Rosalía. Y es que en el escenario vemos las diferentes habitaciones de lo que sería una casa, con su salón, comedor e incluso lo que parecen salas de juego y de música.

Hay una cosa que llama la atención de esta peculiar casa: está llena de peluches que los modelos van recogiendo a su paso por las diferentes habitaciones. De hecho, esta no es la única referencia a la infancia que encontramos en esta original puesta en escena. El decorado está lleno de juguetes y objetos relacionado con los más pequeños. Incluso podemos ver la habitación de un hospital con una cuna de recién nacido. ¿Querrá decirnos algo Rosalía con esto?

Lo que está claro es que Rosalía nos ha dejado boquiabiertos y con ganas de más tras esta actuación. Sobre todo de escuchar su nuevo tema Lie like you love me, cuyo lanzamiento el próximo 27 de enero ya ha sido confirmado por la artista.