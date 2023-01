Así ha cambiado Rosalía de su primera actuación con 13 años al Motomami World tour con 30

Buena parte de los artistas que han llegado a conquistar el estrellato mundial de la música tienen un cierto miedo a mostrar sus inicios. No estamos hablando de las fotos de la infancia, esas nos gustan verlas a todos, sino esos primeros 'pinitos' en la industria que nos permiten ver con la perspectiva del tiempo cómo ha cambiado tal o cual artista. Por eso el gesto que tuvo Rosalía hace unos días dice mucho más de ella que cualquier otra circunstancia.

La solista catalana posteó en su cuenta alternativa de Instagram (o su cuenta secundaria, o su cuenta personal, o su cuenta secreta, como prefiráis llamarla...) una serie de fotografías que muestran cómo era exactamente cuando la intérprete tenía 13 añitos y comenzaba a ofrecer sus primeros conciertos.

En el camino en el que Rosalía nos embarcó con sus fotografías empezó avisando de que alguien había estado revisitando el baúl de los recuerdos para recordar aquella noche en la que podemos ver a una jovencísima vocalista incluso dos años antes de su primer paso por un plató de televisión.

Su perfil, su sonrisa y su oscura melena no dejan lugar a dudas. Gestos que casi 20 años después sigue conservando pese a ser una de las mayores estrellas mundiales de la música y que en ocasiones hemos visto repetidos por cierta timidez.

Pero ahí no termina la cosa. Poco después, la cuenta @holamotomami nos permitía ver otro tesoro visual tal y como ella misma reconocía: "Toda una reliquia". Fotos de una adolescente que ya empezaba a soltarse sobre el escenario como se puede ver en las fotos más sonrientes.

Obvivamente los looks de aquellos primeros años del siglo XXI cuando Rosalía tenía apenas 13 años poco o nada tienen que ver con los actuales. Y de esas imágenes muchos han extraído una curiosa petición a la propia artista: "Hazte un show con silla y mesa a guitarra".

De ese nuevo flamenco hemos pasado a la fusión de géneros más actual y latina que triunfa en todo el mundo y que tiene a Rosalía sorprendiendo a todxs sus seguidorxs.

"Esta era una de mis primeras actuaciones y definitivamente la primera fiesta en la que me contrataron, tendría yo 13 años, me encantaba Camarón pero también Missy Elliot por eso en la tercera foto llevaba la chaqueta de Missy Elliot en colab con Adidas me hacía sentir como una superheroina llevarla, creo q tenía bastante miedo xk era d las primeras veces q cantaba en publico x eso empecé a cantar con la chaqueta puesta🥹" reconoce la catalana en la citada cuenta de Instagram.

La Rosalía del Motomami World Tour con 30

Sin duda, el Motomami Tour de Rosalía se ha convertido en uno de los eventos que más ha dado que hablar de este verano. La estrella española arrancó su gira mundial el pasado 6 de julio en Almería y finalizó en Europa en los últimos días del mes de diciembre.

Después de recorrer España, América y Europa todo el mundo comprendió la dimensión del Motomami World Tour. Una gira distinta en la que la instrumentación no fue lo principal y cuyo diseño parecía estar pensado para las redes sociales.

Los fanáticos de la motomami le hicieron llegar en todo momento su cariño y admiración incluso arrojando objetos al escenario, muchos de los cuales impactaron en la artista. Para cada uno de sus shows Rosalía mostraba un diferente look mucho más elaborados que en sus inicios y en los que también había implícito un mensaje.

Así ha crecido Rosalía. Una adolescente que con 13 años empezó a inundar su ciudad con su música y que acabó contagiando a medio mundo con su visión. Así se lo hicieron ver sus incondicionales a través de los comentarios en las imágenes de sus inicios: "Y ahora mira hasta donde llegaste" o "Que orgullo saber lo que luchaste para llegar a donde estas".