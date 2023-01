Belén Aguilera: “A partir de ‘Copiloto’ viene otra era”

Belén Aguilera ha comenzado 2023 dando un volantazo de lo más dulce. Siguiendo su intuición, la artista ha cambiado de rumbo con paso firme al ritmo de nueva música. De forma reciente, ha publicado Copiloto, que vuelve a explorar su mundo interior desde una perspectiva más madura y que, al igual que Antagonista, se trata de un punto de inflexión con el experimentar y coger impulso hacia su siguiente aventura musical.

La intérprete se ha acercado hasta nuestros estudios para reflexionar sobre su pasado, presente y futuro. Entre otras cosas, nos hablado de la inspiración detrás de su último sencillo, ha hecho balance de la era Superpop y ha concertado una nueva cita con LOS40 a partir de febrero para profundizar en todo lo que está por venir.

La razón por la que no ha lanzado música antes

"Venía de un segundo disco con el que encontré un sonido muy característico. Se juntan varias cosas: no quería tirar balas perdidas ni dar pasos en falso", expresa. Belén asegura que durante la segunda mitad de 2022 sintió la necesidad de cambio. "Cuando siento que las cosas no están asentadas, me gusta sentar unas bases primero", añade. "Si hago las cosas y las saco, me gusta estar orgullosas de ellas -independientemente de si a la gente le gusta o no- y que sean atemporales".

Las amigas y las romcom, la inspiración de Copiloto

Por un lado, la chica del piano afirma que compuso el tema en un momento en que todas sus amigas se encontraban en una especie de situación de crisis con sus novios y ellas se echaban toda la culpa. La canción viene a decir que "a veces, somos tontas; a veces somos bien de tontas".

El verso "Tú no has visto las misma películas que yo" hace referencia, en palabras de la joven, en que nos hemos educado con escenarios ficticios basados en "chica conoce a chico supermalo, (ella le cambia), y de repente es un cielo con ella y se abre en canal. Es el tema de habernos inculcado, mientras crecemos, la idea de que hay que conocer a alguien y cambiarle por completo por ti", declara.

El hyperpop, un género aún por explotar en España

Copiloto es una canción de pop electróncio, un género que cuenta con varios exponentes en Reino Unido, pero con muy pocos referentes en España (Rakky Ripper, por ejemplo). Belén Aguilera reconocer ser una gran consumidora de este tipo de música, de la mano de artistas como Charli XCX o ToveLo.

Si quieres ver todo lo que nos ha contado Belén Aguilera... ¡DALE AL PLAY!