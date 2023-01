Cristina Pedroche vive las primeras consecuencias de su embarazo y saca una conclusión clara

El 2022 no pudo acabar mejor para Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. A pesar de haberle filtrado la noticia tras publicar una exclusiva con su embarazo y provocar el enfado en la colaboradora, la pareja está viviendo el mejor momento de su vida.

Días antes de ponerle el broche de oro al año, los tortolitos anunciaban que "algo estaban cocinado" y que en los próximos meses se convertirían en padres. "No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé", revelaban.

Ambos siempre se han mostrado de lo más reservados a la hora de compartir cualquier detalle de su vida privada y con su futura maternidad no iba a ser menos. Lo cierto es que solo pudimos verle la barriguita en la noche más especial del año para la vallecana: la noche de las Campanadas y hace unos días en el cumpleaños de su marido.

Las primeras consecuencias del embarazo

Natural y transparente como siempre se ha mostrado en redes sociales, ha contado en sus stories de Instagram algunas de las consecuencias y transformaciones que está viviendo su cuerpo. Algunas que le están resultando más fácil de llevar y otras más fáciles.

"¿Cómo puedo estar todo el día taaaaaan casada? ¿Cómo puedo tener todo el rato sueño, pero dormir fatal?", escribía confesando que el embarazo a lo que, de momento, más le está afectando es al sueño.

Cristina Pedroche comparte las primeras consecuencias de su embarazo. / Instagram @cristipedroche

Parece que, aunque no se pronuncie mucho en redes sobre su embarazo, con su círculo más íntimo sí lo habla y se desahoga: "Todo el mundo me dice que ahora viene la mejor parte, y que volveré a sentirme yo, pero de momento...", seguía escribiendo. Sin embargo, no ha querido quedarse con ese sabor de boca y en medio de estos primeros meses tan caóticos ha querido saclar una conclusión de todo esto: "Me toco la tripa y sonrío".

¿Niño o niña?

El embarazo de Cristina Pedroche se ha vuelto un tema recurrente en su programa, Zapeando. El pasado viernes, sus compañeros se venían arriba y debatían sobre el tipo de madre que sería la colaboradora y, además, se atrevían a hacer apuestas sobre el sexo del bebé.

El primero de ellos era Dani Mateo que cuestiona si iba a ser la típica madre que saldría con su hijo "a darlo todo". Algo que la propia vallecana afirmaba. "Su hija va a estar aguantándole la frente, y pidiéndole volver a casa ya", bromeaba Mateo. "Pero, ¿ya sabemos que va a ser hija?", ha preguntado Urrutia por el repetitivo uso del sexo femenino. "No,"no se sabe todavía", se ha apresurado a decir Pedroche. "Va a ser hija porque ya lo he dicho y no voy a rectificar", ha añadido el presentador. "Pues el maestro Joao dijo que sería niño", ha objetado la madrileña.