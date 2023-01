PlayStation VR2 contará con más de 30 juegos en su ventana de lanzamiento

El nuevo dispositivo de realidad de Sony Interactive Entertainment está a punto de ver la luz. A poco menos de un mes de su lanzamiento, programada para el próximo 22 de febrero, PSVR2 (PlayStation Virtual Reality 2) ya cuenta con más de 30 videojuegos confirmados para su estreno.

El amplio catálogo de juegos en su ventana de lanzamiento estará encabezado por Horizon Call of the Mountain, el AAA exclusivo de PlayStation desarrollado por Guerrilla Games, y por la actualización gratuita a VR de Gran Turismo 7, el mítico simulador de conducción exclusivo de PlayStation. Además se han revelado 13 nuevos juegos que se sumarán a otros grandes títulos ya anunciados como Resident Evil: Village VR Mode, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, Jurasic World Aftermath Collection o Moss I y Moss II Remaster.

Before Your Eyes, de Skybound Games

Los jugadores vivirán, en esta experiencia para VR, una emotiva aventura en la que podrán controlar la historia y sus resultados con el parpadeo de sus ojos en la vida real. El juego utiliza la cámara frontal del dispositivo PS VR2 para mayor inmersión en la historia de una forma que nunca se había experimentado.

Kayak VR: Mirage, de Better than Life

En Kayak VR: Mirage los jugadores navegarán por múltiples ecosistemas, incluyendo la Antártida, Costa Rica, Noruega o Australia y harán kayak mientras exploran ubicaciones espectaculares con gráficos fotorrealistas. Gracias al renderizado ‘foveado’ de PS VR2 y a las pantallas OLED HDR, Kayak VR: Mirage resulta más nítido y vibrante que nunca, para jugadores que quieran relajarse o competir en el modo carrera.

Pavlov VR, de Vankrupt Games

El shooter competitivo por equipos de realidad virtual más popular llega a PS VR2, con interacciones realistas con armas y accesorios, y varios modos de juego competitivo y social. Pavlov VR es un juego asimétrico en el que los jugadores se enfrentarán solos contra el mundo, con tres amigos para un juego cooperativo de zombis por oleadas, conduciendo un tanque T-34... Las posibilidades son infinitas.

Puzzling Places, de Realities.io

Los rompecabezas en 3D más entretenidos y relajantes llegan a la realidad virtual de PSVR 2 en Puzzling Places. En este título, los jugadores podrán crear miniaturas hiperrealistas de diversos lugares preciosos de todo el mundo con mejoras respecto a su versión de PSVR como como una mayor fidelidad visual; seguimiento ocular para una mejor selección de las partes; retroalimentación háptica y gatillos adaptativos.

Puzzling Places llega el 22 de febrero y estará disponible en PS Store por 19,99€ o como actualización gratuita para los jugadores que ya tengan la versión de PS VR.

Song in the Smoke: Rekindled, de 17-bit

Imagen del catálogo de juegos de PSVR2 en su lanzamiento / PlayStation España

Song in the Smoke: Rekindled es el juego definitivo de supervivencia, acción y aventuras en realidad virtual; un juego inmersivo en el que se debe fabricar, cazar y sobrevivir en un mundo peligroso y fantástico. Se trata de un título completamente remasterizado con gráficos súper potentes y mecánicas que aprovechan los mandos PS VR2 Sense y la tecnología háptica. Actualización gratuita para PlayStation VR2.

Synth Riders: Remastered Edition, de Kluge Interactive

La versión remasterizada de Synth Riders llega a PlayStation VR2 con la mejor versión del juego jamás creada gracias a los gráficos remasterizados, la tecnología háptica del mando al avanzar, la vibración de respuesta del casco ante los obstáculos del juego, un rendimiento de última generación y un SSD optimizado para reducir significativamente los tiempos de carga. Synth Riders es un frenético juego de scroll frontal y baile.

La versión remasterizada es una actualización gratuita para quienes ya tengan Synth Riders para PS VR, que incluye todas las compras ya realizadas de DLC de música.

Thumper, de Drool LLC

Los jugadores se convertirán en un escarabajo espacial y vivirán un viaje infernal de acción y ritmo en Thumper. El estilo de juego es diabólicamente sencillo: controles ajustados, acción clásica y velocidad vertiginosa. Y a todo ello se suman unos gráficos psicodélicos, una banda sonora palpitante y batallas contra jefes cargadas de adrenalina..

NFL Pro Era, de StatusPRO

En NFL Pro Era, el primer juego de realidad virtual con licencia oficial de la NFL y la NFLPA, los jugadores tendrán la oportunidad de convertirse en el quaterback titular (QB1) de su equipo favorito de la NFL. Mediante el empleo de datos del juego en tiempo real, NFL Pro Era trae las luces brillantes de los partidos, los cánticos del equipo y a miles de fans gritando en uno de los juegos de realidad virtual en primera persona más auténticos y absorbentes que existen.

What the bat?, de Triband

What The Bat? es un extravagante y divertido título de los creadores del juego de golf-antigolf What The Golf? En una serie de minijuegos absurdos,

What The Bat? te reta a vivir como una chica-bate moderna y usar tus manos-bates para lanzar, cocinar, machacar, golpear, aparcar, pintar, hacer conservas e, incluso, acariciar a tu mascota. Disfruta de una experiencia en primera persona con insuperables idas de olla.

Rez Infinite, de Enhance

Rez Infinite fue presentado en octubre de 2016 en el estreno de PS VR y no tardó en coronarse como segundo mejor juego para PS VR de todos los tiempos según Metacritic. Ahora, justo a tiempo para la ventana de lanzamiento de PS VR2, regresa con la versión definitiva de Rez Infinite, un emocionante viaje de imágenes, sonidos y disparos, pero esta vez en PS VR2, con seguimiento ocular y retroalimentación háptica de los mandos y del casco. Cada movimiento que realicen los jugadores producirá colores y sonidos que se sincronizan y mezclan al ritmo de una inolvidable banda sonora. Los jugadores que ya tengan el juego original para PS4 / PS VR podrán actualizarlo a PS5 / PS VR2 por 9,99€.

Tetris Effect, de Enhance

Tetris Effect se lanzó hace más de cuatro años para PS4 y PS VR y, después de una acogida abrumadoramente positiva, el estudio ha hecho evolucionar el título y conseguir que estuviese “conectado” con la expansión multijugador. En este sentido, Tetris Effect: Connected para PS5 y PS VR2 estará disponible el 22

de febrero. Con el seguimiento ocular activado, los jugadores podrán entrar en la zona cerrando y abriendo los ojos. También podrán sentir los momentos clave del juego y sus propias acciones gracias a la retroalimentación del casco y la retroalimentación háptica del mando DualSense.

Estas mejoras ofrecen una experiencia de Tetris realmente única. Los jugadores que ya tengan el juego original para PS4 / PS VR podrán actualizarlo a PS5 / PS VR2 por 9,99 €.

Creed Rise to Glory: Championship Edition, de Survios

En colaboración con MGM, Creed: Rise to Glory regresa con Creed Rise to Glory: Championship Edition, que llega a PlayStation® VR2 en 2023 con peleas viscerales en una experiencia de boxeo inmersiva gracias al hardware y las características de PS5 y PlayStation VR2. Creed Rise to Glory: Championship Edition ofrecerá nuevos contenidos, modos y ajustes que permiten ofrecer una experiencia más inmersiva y personalizada a jugadores nuevos y veteranos por igual.

The Last Clockwinder, de Pontoco

The Last Clockwinder es un juego rompecabezas y de automatización en el que los jugadores deben crear artilugios sincronizados a partir de tus propios clones. La protagonista del juego es la joven Jules, cuya misión consiste en reparar la torre del reloj: un antiguo refugio de plantas y semillas de la galaxia que está en desuso.

La lista completa de juegos de PSVR 2 disponible en su ventana de lanzamiento es la siguiente: