The Kid Laroi elige ‘Fortnite’ como escenario para el estreno de su nuevo disco

The Kid Laroi Wild Dreams (Sueños salvajes) es el título que ha recibido la futura experiencia interactiva que el próximo 27 de enero pondrá al solista australiano ante los ojos de millones de jugadores de todo el mundo. El escenario virtual del videojuego más popular de los últimos tiempos ha sido el elegido por el intérprete para presentar su disco de debut.

Entre las novedades que podremos encontrar del músico figurará su nuevo single Love again, que recogerá el testigo de I Can’t Go Back To The Way It Was, así como otras 3 canciones completamente inéditas hasta la fecha. No existe confirmación oficial del repertorio que el cantante ofrecerá en el show virtual donde mezclará nuevos temas con algunos de sus hits anteriores pero no hay dudas de que su nuevo sencillo formará parte de este directo.

A todo ello tenemos que sumar que posteriormente The Kid Laroi será un personaje jugable dentro de Fortnite que tendrá asociado desafíos, obtención de XP y otros ítems relacionados con el intérprete. "En esta experiencia interactiva, los jugadores recorrerán la ciudad cibernética 'Laroitown' y finalmente asistirán a un concierto de LAROI repleto con la música favorita de los fanáticos y música nueva. Después de la actuación, los jugadores pueden unirse a LAROI para Afterparty. En Afterparty, escucha la mezcla de Wild Dreams en bucle y echa un vistazo a la vida de LAROI, tanto en la gira como más allá" explica la nota de prensa del evento.

Todo ello para empezar a promocionar su primer álbum de estudio cuya fecha de lanzamiento de momento sigue siendo una de las grandes incógnitas. También lo es el listado definitivo de canciones y si para esta aventura musical The Kid Laroi se habrá vuelto a rodear de grandes amigos, estrellas y colaboradores como Justin Bieber, Miley Cyrus...

Llevamos dos años disfrutando de las canciones y los EPs de The Kid Laroi, uno de los talentos emergentes de la incansable cantera musical australiana. Y parece que por fin en este 2023 el joven compositor y rapero ha decidido dar el paso y presentar su primer álbum de estudio.

Fantasy meets reality ✨



Drift into The Kid LAROI’s Wild Dreams featuring new music from LAROI! Get ready for an immersive sonic experience starting January 27 at 6 PM ET.



Island built in collaboration with @fn_alliance @TheBoyDilly and @TeamAtomic 🎉https://t.co/gYgRUUR9dz pic.twitter.com/e5CaRS6n7I — Fortnite (@FortniteGame) January 23, 2023

Un trabajo que, si nada cambia, llevará por título The first time. El intérprete ha dejado las primeras pistas sobre lo que podemos esperar de este trabajo asegurando en un teaser que "Nunca olvidas la primera vez que te enamoras". The first time recogerá el testigo de EPs y mixtapes como 14 with a dream o Fuck love (en sus diferentes entregas) que han ido estableciendo unos firmes cimientos en la carrera de este jóven solista que todavía no ha cumplido los 20 años de edad y que está llamado a dominar las listas de ventas durante la próxima década si nada se tuerce.

El joven de 18 años es uno de los artistas del momento gracias a temas como Stay o Without Me.