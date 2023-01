El tenista Tsitsipas lanza una atrevida invitación a Margot Robbie: ¿Qué responderá la actriz?

¿Qué tienen en común los Premios Oscar y el Open de Australia? Así, a priori, nada. Pero si concretamos un poco más y apuntamos hacia las últimas nominaciones de los Oscar 2023 y los cuartos de final de tenis de este año, ya podemos ver a dos personaje relevantes de ambos eventos tan opuestos: Margot Robbie y Stefano Tsitsipas.

Si aún te sigues preguntando qué tienen que ver la actriz y el tenista, la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece, y es que la protagonista de Babylon, película que opta a la estatuilla dorada, no solo eclipsa las alfombras rojas y los halagos de los críticos de cine, sino que también ha sido el foco de atención de esta competición deportiva.

Tsitsipas a Margot Robbie: "Sería bonito verla"

Todo viene a raíz de los cuartos de final del Open de Australia celebrado este martes. En el enfrentamiento entre el checo Jiri Lehecka y Stefano Tsitsipas, fue el griego quin se proclamó como vencedor del torneo.

Tras el partido y la celebrada victoria, el presentador Jim Courier se acercó al joven tenista de tan solo 24 años para preguntarle cuáles habían sido sus sensaciones durante el juego y, sobre todo, si se había sentido como en casa compitiendo en Australia.

"Australia es un gran país. Me gustan muchas cosas australianas", empezó a decir Tsitsipas para lanzar justo después la atrevida declaración que nadie se esperaba: "Una de mis actrices favoritas viene de aquí, Margot Robbie".

Ante estas palabras, el presentador quiso saber más y le preguntó directamente si le estaba lanzando una invitación para que fuera a verle en las gradas del Rod Laver Arena en su próximo partido.

"Sería bonito verla por allí algún día", respondió con una sincera sonrisa el tenisa griego ante las risas de los presentes. Sin emabrgo, esto no parecía ser suficiente para el periodista, que le quiso sonsacar una propuesta en toda regla.

"Entonces, ¿es una invitación oficial a Margot Robbie? Solo quiero que quede claro", la respuesta del joven Tsitsipas no dejaba lugar a las dudas: "Absolutamente".

Tras esta seria propuesta que, de momento ha quedado ahí, ya solo queda esperar para ver cuál será la repuesta de la actriz Margot Robbie.

A pesar del momento viral que regaló Stefano Tsitsipas tras ganar los cuartos de final, ese no fue el único deseo del tenista para su próximo enfrentamiento: "Me encantaría algún día ganar el Abierto de Australia y regalar una parte del dinero del premio para construir escuelas en Victoria, que es el estado de la educación. Me gustaría hacer eso. Vi lo difícil que es para muchos. Me gustaría que niños de todo el mundo vayan a la escuela y obtengan una educación adecuada".

"Realmente me gustaría darles la oportunidad de ir a la escuela. Eso es lo que Australia significa para mí", añadió el joven tenista griego.