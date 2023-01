Por qué el biopic de Amy Winehouse es un hervidero de polémicas desde el inicio del rodaje

El biopic es el género de moda en Hollywood. Bohemian Rhapsody arrasó en los Oscar mostrando la apasionante trayectoria de Queen con Freddie Mercury a la cabeza, Rocketman nos mostró la imagen menos conocida de Elton John, I wanna dance with somebody, las luces y sombras de la gran Whitney Houston y la visión de Elvis de Baz Luhrmann ha conseguido recientemente ocho nominaciones a los premios de la Academia.

Entre todos los proyectos que ya se están desarrollando, hay uno que está especialmente estancado y, solo desde que se anunció, ha hecho correr ríos de tinta arrastrando polémicas, enfados, problemas y enfrentamientos. Es Back to Black, la nueva película de la vida de Amy Winehouse. Desde que se inició el rodaje, hace menos de dos semanas, no ha dejado de hablarse sobre los problemas a los que se enfrenta.

El rodaje comenzó en Londres a mediados de febrero, y en las redes sociales rápidamente se viralizaron las primeras fotos de la actriz que interpretaría a la famosa cantante, Melisa Abela, caracterizada con sus tatuajes, su eyeliner y sus vestidos más icónicos. La intérprete ha recibido clases de guitarra y canto para ponerse en la piel de Winehouse.

Llevamos hablando de esta película desde 2021, cuando la producción fue aprobada y se confirmó que la directora sería Samantha Taylor-Johnson, que ya estuvo detrás de otro biopic, el de John Lennon, llamado Nowhere Boy. "Me siento emocionada y honrada de tener esta oportunidad de llevar al cine la hermosa, única y trágica historia de Amy acompañada de la parte más importante de su legado: su música. Soy plenamente consciente de la responsabilidad, con mi colaborador de escritura, Matt Greenhalgh, crearé una película que todos amaremos y apreciaremos para siempre. Al igual que nosotros Amy", dijo en una entrevista.

Son muchas las voces que se han alzado desde entonces criticando las decisiones que se han tomado en torno al filme. Tal y como recoge The Daily Mirror, uno de los amigos de la legendaria cantante no estaba demasiado conforme con la elección de la actriz. "Nadie nos consultó sobre Amy... ¿Cómo puede ser auténtico y exacto si no conocen a la verdadera Amy o la verdad sobre lo que ocurrió en sus últimos años? Estamos en contra y disgustados. Amy era absolutamente impresionante", sentencia.

Por su parte, el padre de Winehouse, que además es el administrador de todo su patrimonio, ha roto una lanza a favor de esta elección, y ha dicho a TMZ que Marisa es una gran elección, incluso aunque no se parezca demasiado a Amy. En opinión de Mitch, "Marisa es Marisa y Amy es Amy, así que no pasa nada si no son imágenes idénticas".

A pesar de esta opinión favorable, hay muchas voces críticas contra el progenitor de Amy que consideran que no es el mejor ejemplo de un padre protegiendo la integridad de su hija fallecida. Además de todo el dinero que ha conseguido con la gira de hologramas que sacó adelante, hay serias dudas sobre la credibilidad de la película si en ella está involucrado alguien que trata, bajo todos los medios, de blanquear la imagen de la cantante de Rehab.

Después de que los integrantes de Queen dieran el visto bueno a la producción de Bohemian Rhapsody y de que los gestores del patrimonio de Elvis Presley hicieran lo propio con la película de Luhrmann, queda en el aire cómo se desarrolla la trágica vida de Amy Winehouse en la pantalla con el beneplácito de su progenitor. En 2024 saldremos de dudas.