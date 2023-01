'Anti-Hero' de Taylor Swift se convierte en el sencillo más exitoso de su carrera

Taylor Swift ha sabido continuar la estela de un 2022 expléndido y no hace más que triunfar y sorprendernos también en 2023: después de interpretar por primera vez en directo una canción de Midnights durante el concierto de The 1975 (al que asistió como invitada) y estar 100% involucrada en los ensayos de The Eras Tour (que dará comienzo el próximo 17 de marzo con una primera parte de la gira que recorrerá Estados Unidos y Canada), la de Tennessee ha tenido un nuevo récord que celebrar en las últimas 24 horas.

Y es que Anti-Hero, el single principal con el que daba el pistoletazo de salida a la era de Midnights, se acaba de convertir en el sencillo más exitoso de su carrera después de pasar ocho semanas en lo alto de la lista Billboard Hot 100, superando así las siete semanas que Black Space ocupó este puesto entre 2014 y 2015.

Todo un acontecimiento que la cantante ha querido celebrar a través de su cuenta de Instagram, compartiendo con sus más de 240 millones de seguidores su agradecimiento a través de una publicación en sus Stories.

Taylor Switf a través de Instagram Stories / Instagram Stories / @taylorswift

"¡Qué demonios! Os amo. Posdata: he estado escuchando sin parar el álbum de SZA. Adoro absolutamente su música. Mucho amor y respeto para ella" publicaba en sus redes junto a una captura de pantalla con la noticia de este gran hito en su carrera. Un mensaje de apoyo a la artista que lanzaba su disco a principios de diciembre y que desde entonces compite con Taylor Swift por ocupar este puesto con su canción Kill Bill. Una competición en la que en las últimas horas también se ha unido Flowers de Miley Cyrus, todo un temazo con el que ha regresado por la puerta grande al mundo de la música cosechando los mejores datos de streaming de toda su carrera y consiguiendo ocupar por primera vez el número 1 dentro de las canciones más escuchadas de Spotify a nivel global.

De momento, solo podemos seguir esperando a que Taylor Swift confirme las fechas internacionales de su gira (seguimos sin conocer si pasará o no por España), así como el lanzamiento de un nuevo Midnights Music Video de Lavender Haze, cuyos fragmentos aparecían en el teaser que lanzó junto a la noticia de que este nuevo álbum se trataba no solo de uno disco conceptual sino de un disco visual. Hasta entonces, podemos seguir reproducciendo Midnights, que se ha convertido en el disco de una artista femenina en superar más rápido la barrera de los 3.000 millones de streams.