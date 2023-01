Artiz, firme antes las comparaciones: “Chanel y yo no tenemos nada que ver”

La nueva edición del Benidorm Fest se caracteriza sobre todo por unas candidaturas muy diferentes entre sí y la apuesta por artistas emergentes. Entre los que debutan está Aritz, bailarín de profesión y uno de los grandes favoritos de este año. La canción que va a defender es Flamenco y, aunque el género no tiene nada que ver con el título del tema, sí invita a montar un gran show sobre el escenario de este festival.

Al igual que Xeinn el año pasado, Carlos Marco, exintegrante de Auryn, está detrás de la candidatura de Aritz, y lo cierto es que la historia guarda similitudes y diferencias con el cantante de Eco. "No fue decisión mía presentarme al Benidorm Fest", explica a LOS40. "El equipo de Carlos Marco estaba buscando a gente para interpretar Flamenco. Justo en ese momento no estaba en su escuela, pero su equipo me fichó y cogí la oportunidad con muchas ganas".

La puesta en escena de 'Flamenco'

En el Benidorm Fest, como en el Festival de Eurovisión, el directo lo es todo. La combinación entre artista, canción y puesta en escena puede marcar la diferencia en la clasificación. En el caso de Flamenco, el equipo de Aritz ha contado con la colaboración de Nathan J. Clarke, coreógrafo de Zara Larsson, Kylie Minogue y Fifth Harmony. También ha participado en formatos tan conocidos como Factor X y The Dancer. ¿Y la idea? Esto es lo que ha contado el artista sobre la escenografía de Flamenco:

Aritz Aren - "Flamenco" - Canción completa Benidorm Fest 2023

"La puesta en escena se construye desde muy poco y va creciendo, al igual que la canción. No estamos tirando del baile cien por cien, pero sí que hay una parte en la que tiene toda la importancia. Bailo con una chica y ya se verá lo que hacemos. Es muy guay, la hago girar como un huracán", dice, aclarando si habrá o no habrá dance break. "No hay un dance break como tal. Está fusionado con la música. No lo llamaría dance break, simplemente forma parte de la historia".

Las comparaciones con Chanel

Desde que se dieron a conocer las 18 candidaturas que competirán en Benidorm Fest 2023, los incondicionales seguidores, al presuponer que la elección de Aritz estaría muy enfocada en el baile, no tardaron en compararle con Chanel, la ganadora de la anterior edición y responsable de que España consiguiera un tercer puesto en Eurovisión.

Aritz admite que al principio no llevó del todo bien las comparaciones con Chanel, aunque ahora le da más igual, tal y como afirma en LOS40: "Cada uno somos un mundo y no estaría bien que cada año salgan estas comparaciones. Además, Chanel y yo venimos de mundos diferentes. Chanel es más musicalera y yo vengo de bailar detrás de cantantes. No tenemos nada que ver".

Si quieres ver la entrevista completa de Aritz en LOS40…¡dale al play!