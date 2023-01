Freddie Mercury y ‘Love of my life’. ¿A quién dedicó su canción de amor definitiva?

Algunas de las mejores y más conocidas canciones de Queen fueron compuestas por Freddie Mercury. Del puño del líder de la banda salieron grandes temas como Bohemian Rhapsody, We are the Champions o Somebody to love. También fue el vocalista el que escribió una de las baladas más escuchadas de su historia, y que además no ha dejado de aumentar en popularidad a medida que ha ido pasando el tiempo.

Se trata de Love of my life, compuesta por Freddie Mercury en 1975 en el disco A Night at The Opera. Con un título tan sugerente como 'El amor de mi vida', desde el primer momento arrastró una gran polémica acerca de a quién iba dirigida. En la película biográfica sobre la vida del artista, la exitosa Bohemian Rhapsody, Freddie aparece tocando la canción al piano y le dice a Paul Prenter, su mánager a primeros de los 80: "La escribí para Mary". Él responde: "Si tú lo dices...".

La Mary a la que se refiere el cantante no es otra que Mary Austin, su gran amiga, la mujer que le acompañó a lo largo de su vida y que gestiona una gran parte de su patrimonio actual. En la misma película, aparecen juntos poco después, comentando el impacto que tuvo la canción cuando se cantaba en directo: "Todos te la cantan, porque es verdad", dice Mercury.

Queen - Love Of My Life (Official Video)

Si contrastamos estas escenas con la realidad, es un hecho que la película se toma muchas licencias con las líneas temporales. Hay que recordar que Freddie rompió con May Austin en 1976, pero el concierto del que hablan tuvo lugar cuatro años después.

Si dejamos atrás el filme, Freddie escribió Love of My Life en 1975, y ese mismo año empezó a salir con su primer novio, David Minns, un ejecutivo musical estadounidense de Elektra Records. Según algunas biografías publicadas posteriormente, la canción estaba dedicada a Minns. Ambos empezaron la relación en secreto, teniendo que ocultar su relación al público. El líder de Queen compró un piso para que vivieran juntos, y muchos aseguran que las postales que le enviaba desde las ciudades donde iba de gira estaban llenas de amor y pasión. En una de ellas escribió: "No puedo esperar a volver. Te quiero y te echo de menos con locura. Un montón de amor y besos".

Freddie y Mary Austin se conocieron en 1969 en una tienda de ropa en Londres en la que ella trabajaba. Fue un auténtico flechazo, amor a primera vista, uno de esos que trascienden y se convierten en una gran amistad cuando se acaba la primera pasión. Vivieron juntos seis años, pero se separaron cuando él le confesó que era homosexual. Nunca se casaron, aunque siempre la consideró una esposa.

Después de todos estos datos, no es descabellado pensar que Love of my life pudiera estar dedicada a cualquiera de estas dos personas, tan importantes en la vida de Freddie Mercury, aunque de diferente manera.