Niall Horan pone fecha al estreno de su nueva etapa musical con ‘Heaven’

En un día en el que hemos visto a Zayn Malik firmar con un nuevo sello discográfico y a Louis Tomlinson disfrutar de la música en directo otra vez quedaba claro que no hay 2 sin 3. Los ex componentes de One Direction ahora como solistas están dando paso a sus nuevas etapas musicales en este 2023 y quien ha completado la trilogía ha sido Niall Horan.

Ya os contábamos hace un par de días que en sus redes sociales el intérprete había ofrecido un primer adelanto tanto en acústico como en su versión final de la canción que iba a convertirse en el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio. Y 48 horas después ha confirmado todas las expectativas.

El ex One Direction ha presentado a través de sus redes sociales una nueva canción que lleva el título de Heaven y que avanza su tercer disco de estudio. Una posibilidad que se refuerza con el hecho de que a finales del pasado 2022, el músico irlandés confirmó que su nueva aventura musical estaba a la vuelta de la esquina.

"No podría estar más feliz de hacerles saber que mi nuevo single Heaven va a ser lanzado el 17 de febrero. Pre-guarda y pre-orden enlace en la biografía" ha posteado el irlandés en su cuenta oficial de Instagram mostrando además la portada de este sencillo.

"God only knows where this could go/ Even if our love starts to grow out of control/ And you and me go up in flames/ Heaven won’t be the same" se le escuchaba cantar en la interpretación en acústico de Heaven. A esta parte hay que añadir "your touch is made of something, heaven can hold a candle to, you’re made of something new" que se escucha en la versión final que Niall nos compartió desde su coche.

"Cargando NH3" se puede leer en la página web de presentación de Heaven. Cada vez falta menos para poder disfrutar de uno de los discos que marcarán la agenda pop del 2023. ¿Qué nos tendrá reservado Niall Horan en su tercer disco de estudio tras Flicker y Heartbreak weather?