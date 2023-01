Harry Styles rompe su pantalón en pleno concierto y con Jennifer Aniston entre el público

Harry Styles ha comenzado el 2023 tal y como terminó el 2022. Su gira Love on Tour le mantiene sobre los escenarios estadounidenses presentando su más reciente álbum de estudio: Harry's house. Y si a ello le sumamos que no paran de lloverle las nominaciones y los reconocimientos, lo cierto sería que el británico no ha podido empezar mejor el año. Hasta este fin de semana.

Porque el músico sufrió en pleno directo un percance que va a ser muy comentado durante meses. En plena canción y mientras ejecutaba uno de sus pasos estuvo a punto de marcarse un Lenny Kravitz. Seguro que todo el mundo recordará cuando al rockero se le abrió su pantalón de cuero dejando ver al completo sus genitales.

Por suerte (o por desgracia, según se mire) parecía que Harry Styles llevaba un suspensorio en ese momento (no parecía ropa interior, desde luego) por lo que su intimidad quedó salvaguardada en parte. Porque la gente no tardó en convertir el incidente en el último fenómeno viral de las redes sociales.

"Es necesario que me disculpe con algunos de ustedes que están justo en el frente aquí. Quiero decir, este es un show familiar. ¿Están bien?" preguntó Harry Styles cuando se dió cuenta de lo sucedido cuando tocaba Music for a sushi restaurant.

La respuesta irónica de parte del público no se hizo esperar: "Lo tengo en vídeo". Sin embargo el británico quiso dejar claro que "esto no es parte de la presentación". Entre bromas y risas pasó uno de los momentos más virales de la gira de Harry Styles.

Y todo ello porque además de miles de fans del intérprete, también se encontraban vips entre el público como por ejemplo Jennifer Aniston que no perdió ni un solo detalle de lo que sucedió sobre el escenario. La actriz que dio vida a Rachel en Friends vio como el solista primero se tapaba con la mano, luego con una toalla y finalmente con una bandera LGTBIQ+.