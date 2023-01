Eddie Murphy se pronuncia sobre hacer ‘Shrek 5’ y una película en solitario de Asno: “Tardaría dos segundos”

Si no hay una Shrek 5, está claro que no es porque los fans no quieran. La quinta parte de la saga lleva reclamándose desde la última película estrenada —allá por 2010—, y con el éxito que está teniendo El Gato con Botas: El Último Deseo, es evidente que Dreamworks debería empezar con sus planes de hacerla. Y Eddie Murphy tiene muy clara su posición al respecto.

Y es que, en su última entrevista, la periodista no podía evitar preguntarle por cuándo volverían a ver los espectadores a Shrek y Asno de nuevo juntos en una película. Y él, lejos de evitar el tema, ha terminado dando una respuesta de lo más reveladora.

"Oh, estaría absolutamente abierto a hacer otra Shrek, aceptaría en dos segundos", confesaba justo antes de decir que ama a su personaje. Es evidente que Asno lleva con él gran parte de su carrera, sobre todo teniendo en cuenta que le ha doblado en cuatro películas —obviando todos los cortos y demás vídeos que incluían al mejor amigo del ogro— desde 2001 a 2010.

Todas estas declaraciones se hacen en un contexto en el que la secuela del personaje de Antonio Banderassigue triunfando en taquilla, algo que Murphy no dudaba en poner en duda en clave de humor. Y es que el que fue protagonista de La Mansión Encantada no pudo evitar hacer un apunte de lo más interesante: "Han hecho películas del Gato con Botas, deberían de haber hecho una de Asno, es más divertido que el gato. Quiero decir, amo al Gato con Botas, pero no es tan divertido como Asno".

Con ello, deja claro que además de aceptar otra película de Shrek "en dos segundos", también haría lo mismo con otra de Asno. ¿Quizá mandando una indirecta a Dreamworks? Seguramente no, aunque sí tiene claro que son ellos los que tienen la última palabra: "Es Dreamworks quien tiene que querer hacerlo, pero eh, si queréis, llamadme", respondía ante la petición de la periodista de presionar para tener una película suya en solitario.

¿Shrek 5, confirmada?

Dreamworks no se ha pronunciado al respecto, pero está claro que tienen toda una mina de oro en cuanto a espectadores se refiere. Pero, siguiendo la lógica de Antonio Banderas, podría estar más cerca de lo que pensamos.

El actor malagueño nos lo contaba así en su entrevista con Rosario Flores por El Gato con Botas: El Último Deseo en LOS40: "No nos engañemos, la continuidad de estas películas no depende de nosotros, depende del público. Si el público la ama, y asiste, y se llenan los teatros en todo el mundo; el estudio va a seguir apostando por ella. Eso es la ley de la oferta y la demanda, que también llega hasta el cine".

Ahora que la película es todo un éxito —de hecho, está haciéndole la competencia a la mismísima Avatar: El Sentido del Agua—, Dreamworks no tiene excusa para sentarse a planificar la continuidad de Shrek, sobre todo con el final de la película de su gato predilecto. ¿Ganas de volver a Muy muy lejano?