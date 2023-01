Kiko Rivera regresa a la música: este es el trascendental título de su próximo disco después del ictus

Hace tres meses, Kiko Rivera era ingresado de urgencia tras sufrir un ictus en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Después de cuatro días en observaciones, el hijo de Isabel Pantoja recibía el alta para, poco a poco, recuperarse por completo e intentar volver a hacer vida normal; todo a su debido tiempo.

En esa vuelta a la rutina, el DJ se ha dejado ver nuevamente en televisión. El pasado fin de semana visitaba El show de Bertín, el programa que presenta Bertín Osborne en Canal Sur para asegurar que todo lo que le sucedió el año pasado tuvo como resultado un infarto cerebral y, en general, un bache de salud importante.

Pero esta aparición pública ha sido tan solo algo puntual, porque lo que Kiko quiere es seguir forjando su carrera profesional haciendo música. Y tras estos meses de parón, el menor del clan Rivera ya está trabajando en un nuevo disco.

Un proyecto que llevará como nombre He vuelto a nacer, título que hace referencia al punto de inflexión vivido tras el ictus. Ha asegurado a Europa Press que esto ha supuesto "un antes y un después".

Por tanto, podemos esperar una nueva etapa de Kiko tanto en su faceta profesional como en su faceta más personal, en la que está dispuesto a reconciliarse con su familia o, al menos, con su madre, como reveló a Bertín. Confesó que se replanteó la postura que había adoptado en los últimos meses en sus trifulcas familiares dejando entrever que no fue la mejor. “Mi madre me llamó por una videollamada y me emocioné tanto, que me puse a llorar y casi me da otro (infarto). Así que los médicos me quitaron el móvil y me dijeron que eso estaba prohibidísimo. Esa fue la razón por la que mi madre no vino. Luego otro gallo cantará, pero en ese momento sucedió así", puntualizó al presentador para despejar los rumores existentes ante la ausencia de la cantante en un momento tan delicado.

Lanzó su último sencillo el pasado mes de octubre y hace unos días actuó en Lebrija, donde recibió el cariño y el calor de un público entregado, como agradeció a través de sus redes sociales. Kiko visitará esta noche La Resistencia, donde seguro contará más detalles de su susto de salud y de su próximo álbum.