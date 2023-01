Kiko Rivera reaparece en televisión tras sufrir un ictus y manda un mensaje Isabel Pantoja: “Me equivoqué"

El pasado mes de octubre Kiko Rivera era ingresado tras sufrir un ictus que casi le costó la vida, tras un año marcado por constantes disputas familiares con su hermana y su madre. Es por eso que el DJ decidió introducir cambios importantes en su vida, entre los que estaba alejarse de la televisión, ya que la gran mayoría de sus conflictos se habrían originado a raíz de su participación en diversos programas. Sin embargo, parece que el DJ cambió de opinión ya que reaparecía en El show de Bertín en la pasada noche del viernes 27 de enero.

El primo de Anabel Pantoja manifestó en el plató del programa de Canal Sur que aún le cuesta hablar del infarto cerebral que sufrió ya que para él todo “es muy reciente”. Aunque eso no impidió que contase con todo tipo de detalles qué fue lo que sucedió ese día, además de aclarar en qué punto está actualmente la relación con su madre después de sufrir el ictus.

El DJ aseguró que no había vuelto a ser el mismo desde entonces y que este bache le llevó a cambiar su perspectiva sobre la vida. También confesó que se replanteó la postura que había adoptado en los últimos meses en sus trifulcas familiares dejando entrever que no fue la mejor. “Mi madre me llamó por una videollamada y me emocioné tanto, que me puse a llorar y casi me da otro (infarto). Así que los médicos me quitaron el móvil y me dijeron que eso estaba prohibidísimo. Esa fue la razón por la que mi madre no vino. Luego otro gallo cantará, pero en ese momento sucedió así", puntualizó Rivera a Osborne para despejar los rumores existentes ante la ausencia de la cantante en un momento tan delicado.

Kiko Rivera: "Somos orgullosos y especiales, mi madre no llevó bien que le dijéramos que no viniera. Y mensaje de Bertín a ISABEL "Meteros el orgullo donde os quepa" #KikoRivera @riverakiko #Bertin @elshowdebertin pic.twitter.com/AVc6qhGEHB — Maspi (@Sebasmaspons) January 28, 2023

El joven expresó que este bache en su salud le hizo replantearse muchas cosas, entre ellas el ritmo de vida que había adoptado en los últimos meses. De esta forma, Kiko Rivera reconocía que se había equivocado en las formas y que eso le había hecho perder la razón.

“Cuando estás tan caliente, cabreado y jodido vas por un camino que no es el correcto y aunque tengas razón la pierdes. A partir de ese día, los problemas de casa, se solucionan en casa”, declaró en un tono muy honesto para segundos después expresar que esperaba que el problema con su madre se solucionase pronto insistiendo en que era algo que necesitaba: “Estas navidades he echado de menos a los míos. Si algo necesito ahora es que mi madre me dé un abrazo".

El infarto y las secuelas

Kiko Rivera también ha narrado a Bertín Osborne y a todos los telespectadores cómo fue el día en el que el ictus casi le costó la vida. “Esto sucedió en mi casa de madrugada. Al despertarme, me vi con toda la parte izquierda de mi cuerpo que no la sentía", comenzó contextualizando.

El hijo de Isabel Pantoja se acercó andando hasta el baño y pensó que podría relacionarse con una mala postura y decidió volver a dormirse. Sin embargo, cuando despertó se dio cuenta que seguía en la misma situación y fue cuando se dio cuenta de que todo no iba tan bien cómo debería.

El DJ continuó narrando que cogió la moto para desplazarse hasta el centro médico, algo que sorprendió a todos los presentes debido a su estado, y una vez allí, el médico lo único que extrajo es que tenía una faringitis. Al regresar a casa, su mujer Irene Rosales le insistió para que volviese al hospital porque el diagnóstico no le cuadró ya que él tenía una parálisis facial.

Tras hacerle varias pruebas médicas fue su cuñada quien se encargó de transmitirle la noticia de que le habían “encontrado una mancha negra en la cabeza”. En ese momento, Kiko Rivera se rompió a llorar y pensó "hasta aquí ha llegado".

Es más, Kiko Rivera se atrevía a asegurar que todas las cosas que estaban detrás de ese bache en su salud se debían a todas las cosas que habían pasado en el último año y a la manera en la que él las había gestionado.Al tomar consciencia de ello, el joven decidió introducir cambios que le permitiesen llevar de una vida más tranquila y alejada de los focos.