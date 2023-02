Marta Camín, la estilista de Agoney para el Benidorm Fest, explica el proceso detrás de la elección de su look

Tras haber vivido una primera semifinal de infarto en el Benidorm Fest, Agoney se colocaba como el primer clasificado y favorito del público y jurado profesional de cara a la final que tendrá lugar este sábado 4 de febrero. Una primera selección que terminan de completar Fusa Nocta, Alice Wonder y Megara, que lucharán junto a los cuatro clasificados de la segunda semifinal por representar a España en Eurovisión en Liverpool.

Unas actuaciones increíbles que llevan muchos días de preparación detrás, entre escenógrafos, técnicos de luces, coreógrafos, diseñadores, estilistas, y todo un equipo de profesionales que han trabajado en las últimas semanas con sus respectivos artistas para que todo saliese tal y como estaba planeado.

En las últimas horas Marta Camín, estilista, modelo curvy y creadora de contenido para Tiktok (plataforma en la que acumula más de 600.000 seguidores) desvelaba para su audiencia en formato story-time la historia detrás de la elección del look de Agoney para esta actuación.

Con la naturalidad y sinceridad que la caracteriza, la estilista explicaba que el cantante contactó con ella tan solo 11 días antes de la primera semifinal, viviendo unos momentos de dudas respecto al vestuario que debía llevar durante la gala y habiendo contactado previamente con el diseñador que finalmente terminaría por vestirle: Dominnico.

"El día 19 recibo una llamada de mi queridísmo Agoney en modo drama: 'Marta, no sé qué hacer con el look para la actuación' [...] Y aquí, con toda la sinceridad del mundo, no había visto nada del Benidorm Fest. Por lo que en ese momento no sabía ni cómo era la canción, ni cómo iba a ser la actuación. No sabía nada. Y Agoney me manda las propuestas de vestuario que le dio Dominnico de primeras" comienza a relatar la influencer, dejando en la pantalla los primeros bocetos que el diseñador le había mandado al canario.

"Yo las vi sin haber escuchado la canción ni nada y le dije: 'Agoney, de negro no. Básicamente porque sé cómo es el escenario del Benidorm Fest, que es súper oscuro, y si tú vas de negro no se te va a ver'" reflexionaba con el artista. Además, le sugirió que cambiase el color y parte del estilo de prendas para evitar futuras comparaciones con Sam Smith.

Tras una conversación con él (y habiendo escuchado ya la canción) Marta le convenció para que vistiese de rojo y le pasó referencias con telas vinílicas y trenzados que le harían lucirse sobre el escenario con un look que recordase "al BDSM, pero finamente". Todo un acierto que terminó de convencer al cantante e inspirar a Dominnico, que tuvo 5 días para elaborar el vestuario que vimos sobre el escenario.

Toda una carrera a contrarreloj con final feliz. Y es que Agoney ha demostrado ser un auténtico showman. En unos días comprobaremos si finalmente cumple su sueño de ir al Festival de la Canción.