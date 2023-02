'The Winner Takes It All’: el gran éxito de ABBA que surgió del divorcio de dos de sus miembros

Nos remontamos a principios de los años 80, donde ABBA gozaba ya de un grado de popularidad que le convertía en el más grande de los grupos suecos. Con canciones como Mamma Mia o Dancing Queen, ya habían traspasado todas las fronteras y sus éxitos eran internacionales. Desde su victoria en Eurovisión con Waterloo en 1974, no dejaban de crecer.

La banda estaba formada por dos matrimonios. Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad eran las voces de la banda, y Björn Ulvaeus y Benny Andersson, los compositores. Las dos parejas vivieron una época gloriosa, tanto en lo profesional como en lo personal, pero, a veces, mezclar negocios con amor no es una buena idea. A comienzo de 1979, se anunció oficialmente la separación y posterior divorcio de Björn y Agnetha. Este golpe sacudió los pilares de la formación musical, pero el éxito todavía duraría un tiempo más.

De hecho, fruto de este desagradable hecho, nació una de las canciones más conocidas de ABBA. Björn Ulvaeus escribió The winner takes it all tras separarse de su esposa. "Por lo general, no es una buena idea escribir cuando estás borracho, pero todo salió bien. Para cuando escribí 'los dioses pueden tirar sus dados', la botella estaba vacía", decía el músico en una entrevista en The London Times en 2010.

Acompañado de esa botella de brandy, Björn vertió en esa canción todos los fantasmas de una relación fallida, aunque tampoco faltan componentes de ficción. "Canté y grabé una demo que le gustó a mucha gente que me dijo que debía cantarla. Pero me di cuenta que era un tema sensible, tenía que cantarla Agnetha. Recuerdo que la llevé al estudio y todos dijeron: 'Es genial, pero es extraño escuchar que ella la cante'. Era como una actriz cuando la interpretada, fue muy conmovedor. Después de todo, hubo algunas lágrimas", dijo Ulvaeus según registra Songfacts.

ABBA - The Winner Takes It All (Video)

Aunque la canción trata el final de su matrimonio, es la canción favorita de Agnetha: "Björn escribió este single tras el fin de nuestro matrimonio. El hecho de que haya escrito justo cuando nos divorciamos es realmente conmovedor", dijo en conversación con The Mail. "Fue fantástico hacer esa canción porque pude ponerle mucho sentimiento. Hay mucho en esa canción. Era una mezcla de lo que sentía yo y lo que sentía Björn, pero también por lo que pasaron Benny y Frida", dijo la cantante de ABBA.

El vídeo musical que se lanzó con la canción muestra a Agnetha Fältskog cantando, mientras su imagen se alterna con imágenes en blanco y negro de los miembros de la banda. Aunque fue muy celebrado, muchos fans criticaron la decisión de que Fältskog posara en el papel de una esposa que llora el final de su matrimonio, mientras que su ex encuentra el amor con otra mujer. Dado que el vídeo musical se lanzó 10 días después del divorcio, la resistencia y el poder del perdón de Fältskog despertaron una gran simpatía por su situación.

La banda sueca ABBA, en la década de los 70. / Siegfried Pilz/United Archives via Getty Images

No es la primera vez que una separación amorosa es la fuente de inspiración de una canción convertida en éxito. Go Your Own Way, uno de los temas más conocidos de Fleetwood Mac, nació de esta manera. Presente en el glorioso Rumors de 1976, el guitarrista y vocalista Lindsey Buckingham la escribió después de la complicada separación que sufrió por ese entonces Lindsey con su novia y compañera en la banda, Stevie Nicks. Al menos, Stevie Nicks no tuvo que cantar en las letras de Lindsey Buckingham como lo hizo Agnetha con las de Bjorn.

Independientemente de si la canción coescrita por Ulvaeus se inspiró en gran medida en su matrimonio fallido, su lanzamiento creó un final catártico para su historia de amor con Agnetha Fältskog. Y después de tantos años, la canción aún puede tocar con éxito las fibras sensibles de los fans a través de la melancolía y el dolor reflejados en la letra.