Ed Sheeran regresa a las redes sociales y ya sabemos lo que eso significa

Ed Sheeran aparece y desaparece de las redes sociales en función del agotamiento que su último proyecto le hubiera causado (disco + gira) y de la necesidad de descanso que tuviera. Sus seguidorxs ya están más que acostumbradxs a estas ausencias cuyo final suele significar siempre lo mismo: el inicio de una nueva etapa musical.

Y eso es más o menos lo que ha sucedido este 31 de enero con el regreso a la escena musical del artista británico a su cuenta oficial de Instagram: "Hola chicos, me doy cuenta de que no he estado tan involucrado en mis redes sociales o mi base de fans en línea en los últimos años. Y las cosas que se han publicado en esta cuenta pueden haberse vuelto un poco aburridas. Y lo siento, es mi culpa".

Un vídeo grabado por el propio Ed Sheeran en el que ha dejado claro que ha pasado por algunos momentos complicados en su vida y que no le apetecía dar una imagen que no correspondiera con la realidad. "Umm, la razón por la que estoy haciendo este video es, para ser totalmente honesto, he tenido algunas cosas turbulentas en mi vida personal, así que realmente no tenía ganas de estar en línea y pretender ser algo que no soy cuando no me sentía así" asegura el intérprete.

Todo ello parece haber quedado atrás y muy pronto empezaremos a descubrir por qué: "Sé que puede sonar raro pero estoy haciendo este vídeo porque las cosas están mejorando así que estamos ahora de nuevo en línea y empezaré a publicar cosas raras por aquí. Hice este video como 50 malditas veces, no voy a hacer otro" bromeó el inglés.

Ed Sheeran ya adelantó, hace un par de años, sus intenciones musicales e incluso durante una entrevista con LOS40 llegó a hablarnos de lo que podríamos esperar del quinto disco de sus signos matemáticos que llegará en 2023. Y tal y como lo dijo, ha cumplido con su palabra porque tal y como ha confirmado a través de su cuenta oficial en Instagram, su nuevo proyecto discográfico estará a la venta este año. Y visto su

Según el portal británico, el artista tiene muchos temas ya grabados y preparados para poner en marcha: "A finales de este mes grabará una serie épica de vídeos". A lo que ha añadido que planea usar la campiña inglesa y la costa como telón de fondo para los clips. Informan de que creará hasta diez vídeos como parte de una historia, siendo uno de los proyectos más creativos y ambiciosos de su historia. Entre los nombres de los títulos podrían aparecer canciones como Salt Water, Boat, Eyes Closed y Dusty, donde se le ve preparando el desayuno con su hija Lyra, de dos años.

De momento no hay confirmación oficial de ninguno de estos datos salvo la fecha de lanzamiento en 2023. Será el cierre de su pentalogía de signos matemáticos que arrancó en 2011 con + (Plus), y siguió en 2014 con x (Multiply), ej 2017 con ÷ (Divide) y en 2022 con = (Equals).