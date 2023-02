Lorena Gómez sacará su primer disco desde 2008: “Yo no he tenido discos en mi carrera, aunque haya dos”

Lorena Gómez tiene claro que este será su gran año en la música, por lo menos, el año en el que publique su primer álbum desde 2008 y es que, aunque nunca ha estado separada de la música, lo cierto es que salvo los dos álbumes que publicó tras su salida de Operación Triunfo, no ha publicado ningún otro.

Para ella este será su debut. Lleva cuatro años preparándolo y promete colaboraciones estelares. De momento hemos conocido los dos primeros singles, Me vuelvo a la vida y Ojo de halcón. No es más que un anticipo.

La primera se la dedica a su madre fallecida hace dos años, la segunda, a la dualidad de las redes sociales. De eso, de su familia mediática y de lo que está por llegar, hemos hablado con ella.

Antes de Ojo de halcón, conocimos Me vuelvo a la vida, el tema que dedicas a tu madre. Tras una pérdida tan dura, ¿te costó sacar un tema así o salió fluido?

Hablé de una experiencia dura, intentando sacar la parte positiva que yo no era así. Era una persona a la que hablaban de que perdía a su madre y me iba detrás, tal cual. Era una persona pegada a mi madre, unida a mi madre, no me imaginaba una vida sin ella. Pero sí que es verdad que mi madre, desde donde quiera que esté, quiere que esté bien, quiere que me vuelva a la vida, que saque música, que cumpla mis sueños. Si es verdad lo que dicen, que hay una vida después de todo esto, se estará sintiendo super orgullosa de verme intentar ser mejor madre, mejor artista, mejor persona y saber que lo estoy intentando. Dio la vida por nosotras, por mis dos hermanas y por mí y estará orgullosísima.

Se fue ella, pero llegó tu peque, ¿cómo llevaste tu debut en la maternidad?

A veces es complicado conciliar porque para tu hijo eres la mamá que sale en la tele, la mamá artista, la mamá que se va al show, porque siempre dice que voy al show cuando voy al musical. Para él su madre es su reina. Pero para mí mi hijo, en este momento, es una responsabilidad muy grande, de que no me quiero ir muchas veces, me cuesta. Me lo llevo muchas veces conmigo. Pero al final, cuando mi hijo crezca, quiero que vea que su madre ha hecho su vida como ella ha querido, ha sido feliz, ha luchado por sus sueños y ha trabajado lo más posible, no ya por él, muchos dicen que trabajan para que su hijo tenga un buen futuro. No, yo trabajo porque es lo que me hace feliz y canto porque me hace feliz y si yo voy feliz a mi casa, mi hijo está feliz. Hay un sacrificio de que no le ves las horas que quisieras o me lo llevo cuando puedo, tengo esa facilidad, pero no hay nada más bonito que ver a una madre feliz y a un hijo feliz viendo a su madre feliz. A mí lo que me mueve el alma y me hace feliz es la música y se lo transmito y él canta, toca instrumentos.

Siguiendo tus pasos.

Le he apuntado a música en el colegio y las profesoras me dicen que es increíble, que se aprende las letras en nada y tiene dos años y medio. Le encanta la música, se nota que lo ha vivido y qué bonito transmitirle esa felicidad.

Ahora te pasará como Edurne, que no pararán de preguntarte que para cuando el segundo.

El segundo disco te lo puede decir antes que el segundo hijo, yo creo. Si tiene que llegar algún día, que llegue. No voy a poner impedimentos por algo que… lo que pasa es que sí que quiero disfrutar al máximo de este que me tiene loca y que ahora está en el mejor momento. Está hablando, sus monólogos que él me cuenta, su vida, sus fantasías y sus cosas, sus monstruos, sus brujas y sus lobos, que no sé de dónde lo saca. Está en su momento.

Aunque compartes momentos de tu vida personal, sueles ser bastante discreta en esos asuntos. Ser la pareja de René Ramos, ¿ha sido fácil?

Muy fácil porque él tiene su vida como manager, me apoya en lo mío y yo tengo mi vida como artista y nadie puede entender mejor la vida de un artista que un manager y ahí hemos hecho el clic perfecto y estoy muy feliz porque por primera vez puedo decir que me siento apoyada por parte de mi familia directa, mis padres, mis hermanas y mi pareja en esto. Hace falta que te apoyen a nivel moral con el tema de la música que es un mundo con tantos altibajos, idas y venidas, momentos alegres y tanto silencio porque hasta que sacas un disco hay muchos momentos de incertidumbre y siempre me he sentido muy arropada por mi familia. Forma parte de mi naturaleza como Lorena, no como artista, el no publicar cosas de mi vida, porque también es una manera de proteger. No creo que sea necesario publicarlo todo ni tampoco publicar nada. Me dedico a publicar lo justo y necesario y lo que me nace en ese momento. Mucha gente se piensa que porque no cuelgues determinadas fotos con tu pareja, ya es que no están, que están pasando una crisis, qué injusto eso. La intimidad, ya lo dice la palabra, tu familia, tu pareja, es tuya y de nadie más. No creo que deban guiarse por eso, al contrario, cuando no publicas nada hay que estar más tranquilo de que estás bien. Cuando empiezas a publicar mucho de todo es que ahí hay un problema.

¿Qué te tan dicho tu pareja y tu hijo tras escuchar estas dos nuevas canciones?

Son un poco a los primeros que escuchan y son los jueces más duros en el mejor sentido. Te pueden decir que les encanta o te pueden decir que no. Hasta el momento, todo lo que les he enseñado les ha gustado.

Y eso que los niños son muy críticos.

Mi niño, René, a mí no me lo dice, pero según la profe, en la guardería, le dice, ‘René, cariño, ¿qué has hecho en casa?’. Y dice, ‘he ido al show con mamá’, ‘y, ¿qué canción has cantado?’ y empieza ‘que sí, que sí’, de la canción Me vuelvo a la vida. Él se queda con absolutamente todo y yo creo que qué bonito crecer así. Mi madre era mi ídola en todos los sentidos, pero crecer con alegría en casa y con música.

Y ya que hablamos de familia. Pilar Rubio es muy musiquera, aunque no precisamente de este estilo pop, ¿discutís mucho por música?

Ella es rockera cien por cien, pero a mí me encanta el rock. Fue como la anfitriona en una cosa que hicimos aquí de Queen, antes de conocernos y la verdad es que a mí el rock me encanta. Es una de las cosas de la música que más me motiva. Me encanta Freddie Mercury. Mi hermana, por ejemplo, ha escuchado toda la vida Metallica en casa. Soy una persona que siempre me ha gustado la música, todo estilo de música, escucho hasta clásico de vez en cuando. No hay discusión. Cada persona escucha lo que le nace en el momento y yo escucho de todo.

Pero no veo a Pilar escuchando tus canciones.

Pues no lo sé, pero pop seguro que sí. No sé, la verdad, no tengo ni idea. Pero lo bueno de la música es que es para todos los públicos y puedes elegir y puedes poner hoy en día Spotify o youtube y escuchas lo que quieras.

Nunca te has desconectado de la música, pero no has publicado disco desde 2008. Dices que este año habrá un nuevo, ¿qué nos puedes contar?

Ya me hicieron las fotos de la portada del disco. Suena mal lo que te voy a decir ahora, pero para mí no hay discos. Yo no he tenido discos en mi carrera, aunque haya dos, porque se tienen que llamar discos. Pero eso fue un trabajo que yo tuve que realizar cuando salí de Operación Triunfo porque tenía que hacerlo. Me impusieron esos discos y me dijeron, tienes que hacer esto y esto y ya. ¿Por qué lo llamo disco y por qué digo que es mi verdad más absoluta? Porque son mis canciones, mis historias, lo que yo quiero contar y lo que yo soy. Lo otro era como ir a un karaoke y cantar las canciones. De los otros dos discos, tenía una canción inédita que fue Sin medida, que fue la que me dio más alegrías, fue la banda sonora de una película y fue muy bien. Se vendió disco de oro de los dos y fenomenal, fue también por el fenómeno de OT. Pero, ¿por qué he estado tanto tiempo sin sacar nada? Porque quería encontrarme y saber quién era Lorena Gómez, qué es lo que le gusta, con qué se siente ella bien, con qué se siente realizada y es este disco que llevo cuatro años preparando.

Eso es mucho tiempo.

Aquí hay canciones que había escrito con 18 años. Te puedes encontrar de todo, hay canciones a todo. Es el disco más disparatado, en el buen sentido, porque hay de todo. Canción dedicada a mi hijo, a mi madre, a querer mucho, a querer poco, a quererse a una misma, hay de todo. Hay un abanico de posibilidades para todo el mundo que lo escuche. Son todas cantadas desde el corazón, desde la absoluta verdad. Yo soy de estas personas que no quieren contar su vida en redes, pero luego la explican en canciones. Soy un poco así, mi música es la que habla sola. Quien quiera escucharla, que lo haga y que juzgue.

Se anuncian colaboraciones estelares.

Quiero que sean sorpresa, no quiero decir absolutamente nada, pero solo puedo decir que, para mí, lo que viene es un sueño, es muy grande. Como dicen, todo esfuerzo tiene su recompensa y esta recompensa, de verdad que estoy agradecida a la vida de que se haya podido dar de colaborar con estos grandes artistas.

A ti te va tan bien en el amor que no tendremos temas tipo el de Shakira.

Bueno, escucha, es que no solo he compuesto cosas que me han pasado a mí. En este disco hay cosas compuestas para que mucha gente se sienta identificada porque no todo es de color de rosa. Amigas mías me han escrito canciones y he compuesto una canción. Os vais a encontrar de todo, no os vais a encontrar lo más bonito de mundo solo. Hay de todo. Hay cosas muy de verdad y de una misma.

Aunque estamos en la era de la música urbana, tú te has movido generalmente en el pop, ¿vas a seguir por ese camino o nos vas a sorprender también en ese sentido?

En este disco la conexión entre todos los temas es el pop, pero hay momentos en los que he sacado mi parte más rockera, otros momentos en los que he sacado mi parte más de raíz, más del sur. Hay una parte en la que hay un tema medio dance, son como fusiones que hemos querido hacer para hacerlo más distinto, que no sea todo pop, todo rock.

Decía que estamos en un momento de mucho protagonismo para la música urbana, también del empoderamiento femenino.

Hay una que os va a sorprender muchísimo que es empoderamiento femenino cien por cien, pero, además, reivindicativo. Es fuerte, fuerte. Ojalá pueda desvelároslo pronto. Ya te puedo adelantar que el siguiente sencillo se centra un poco más en nosotras, en mujeres, en el empoderamiento y tengo muchas ganas de lanzarlo por el mensaje que es muy fuerte y a la vez muy real y muy bonito.