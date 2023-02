Pink sigue apostando por la música electrónica en su nueva canción, ‘Trustfall’, que adelanta su nuevo disco

El nuevo álbum de estudio de Pink está a la vuelta de la esquina. Apenas faltan un par de semanas para que el nuevo proyecto musical de la solista estadounidense vea la luz pero no se ha podido esperar hasta entonces para presentar un nuevo adelanto de lo que está por llegar.

Trustfall es la canción que da nombre al disco y, por lo tanto, es una de las más importantes de esta esperada aventura musical. La canción ha sido co-escrita y co-producida por Fred y Johnny McDaid (de Snow Patrol) que se suman a la lista de colaboradores del elepé.

Porque hay que recordar que para su anterior sencillo Never gonna not dance again ya habían participado Max Martin y Shellback en la labor de producción. Dos nombres responsables de algunos otros de sus hits como So what y también coautores de este tema.

Y al igual que en este primer sencillo, en Trustfall, la cantante vuelve a apostar por los sonidos electrónicos en combinación con el pop. Un sonido EDM al que no nos tenía acostumbrados.

"Picture a place where it all doesn’t hurt/ Where everything’s safe and it doesn’t get worse/ Oh my, we see through bloodshot eyes (...) Close your eyes and leave it all behind/ Go where love is on our side, it’s a trustfall baby" se escucha cantar a Pink en una de las estrofas de este Trustfall que recoge algunos de los momentos más angustiosos por los que ha pasado la familia Hart-Moore en los últimos tiempos.

"Me tomé tiempo. Tuve tiempo y me sucedieron muchas cosas realmente devastadoras. Mi hijo y yo enfermamos mucho de COVID. Eso separó para mí lo que realmente importa de lo que no. Y se necesita una crisis para hacer eso. Se necesita que tus hijos se enfermen para decir: 'Está bien, nada de esto importa. Quiero ver crecer a mis hijos. Eso es lo que quiero.' Sólo quiero poner la verdad en el mundo. Sólo quiero ser auténtica. Y quiero ser más amable y una mejor persona" explicó la artista durante una reciente entrevista.

Un disco que está marcado por la pandemia que estuvo a punto de costarles la vida a varios miembros de la familia y por el trágico fallecimiento del padre de Pink. El próximo 17 de febrero Trustfall se pondrá a la venta poniendo fin a casi 4 años de silencio discográfico desde la publicación de Hurts 2B Human con el que consiguió llegar al número 1 de las listas de ventas en medio planeta.