Tamara Falcó ataja en 'El Hormiguero' los rumores sobre su embarazo y la venta de El Rincón

Tamara Falcó ha sido la gran protagonsita de la semana en las redes sociales y los rumores sobre ella han llegado al prime time de la televisión. Todo comenzó el pasado miércoles 1 de febrero cuando el tiktoker Abel Planelles publicó en sus redes sociales una información en exclusiva en la que sostenía que la actual marquesa de Griñón y su prometido Iñigo Onieva estaban esperando un hijo según él mismo había podido saber gracias a fuentes cercanas a la pareja.

Como era de esperar, la información del tiktoker corrió como la pólvora por las redes sociales y rápidamente saltó a la prensa. Sin embargo, las revistas especializadas en el corazón recogieron también rápidamente la versión de Tamara Falcó, que se afanó en desmentir dichas informaciones mientras en Instagram y Tik Tok la bola de nieve seguía creciendo.

Pero esta no era la única información sobre los Falcó que estaba circulando en la prensa rosa y en las redes. Al mismo tiempo que se expandía el rumor de su supuesto embarazo, se empezó a hablar también en las revistas sobre el hecho de que la hija de Isabel Preysler habría decidido poner en venta El Rincón, un palacio localizado en una finca homónima que heredó de su padre Carlos Falcó y que ella misma se ha encargado de reformar para albergar, primero un restaurante efímero, y después, la que será la celebración de su boda el próximo 17 de junio.

Pues bien, después de ver su nombre por todas partes durante los días anteriores, Tamara Falcó decidió atajar de primera mano los rumores y aprovechó su paso semanal por la tertulia de El Hormiguero de Antena 3 para desmentir en directo y en prime time ambas informaciones. "Esto lo ha dicho un tiktoker y la verdad es que es mentira", aseguró Tamara Falcó al ser preguntada por un supuesto embarazo fruto de su relación con Iñigo Onieva.

"Esto lo ha dicho un tiktoker y la verdad es que es mentira"

Falcó explicó que se enteró de su supuesto embarazo, primero por un chat al que le llegó dicha información, y después porque su propia suegra, quien le insistió en si había algo que ella debiese saber a lo que Tamara le respondió que no, que no había nada. "No, no estoy embarazada y tampoco vendo el Rincón", continuó la marquesa de Griñón zanjando así la segunda polémica de la semana en la que se había visto envuelta.

"Estamos mi hermano y yo allí haciendo un proyecto y nos hace mucha ilusión. Pero, por ahora, no se vende... No sabemos muy bien de dónde ha salido esa noticia...", continuó la influencer y chef.

Irá a la semana de la moda, pero no a desfilar

Para acabar su intervención Tamara Falcó decidió desmentir otra información que también se había publicado sobre ella, aunque esta fuese menos viral y que sostenía que ella misma desfilaría en la próxima fashion week de Madrid. "Es verdad que parte de mi colección con Pedro de El Hierro hay modelos que la van a desfilar en Cibeles, y entonces voy, pero no voy a desfilar", aclaró Falcó para cerrar el capítulo de los rumores sobre ella misma.