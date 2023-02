Ricardo Gómez vuelve a ‘Cuéntame’: Todos los detalles sobre el final de la serie más longeva de TVE

El pasado mes de abril saltaba la bomba: RTVE no renovaría Cuéntame, por lo que una de las series más longevas de nuestra televisión diría adiós de nuestra pantalla para siempre. La ficción, que durante 22 años ha recorrido los momentos clave de la historia de España desde la lente de una familia de clase media-baja, culminará este 2023 con una breve temporada final, y no una TV Movie como también se llegó a plantear en un principio.

Según El Confidencial Digital, la dirección de la cadena ha dado luz verde para que la ficción tenga “el final que se merece”. Estos días se ha presentado la propuesta con los puntos a tratar con el Consejo de Administración —que se celebra a mediados de este mes de febrero—, entre los que figuran de qué forma concluirá la serie. La fuente espera "que se apruebe sin problema".

El regreso de Ricardo Gómez

Una de las noticias más destacadas será el reencuentro entre antiguos personajes y actores. El más esperado, sin duda, será el regreso de Ricardo Gómez, que interpretó a Carlitos Alcántara durante 19 temporadas de forma ininterrumpida.

En su día, el actor aseguró a LOS40 que "no tenía confirmación oficial" por parte de la productora ni de los creadores. "Sí que leí las noticias que salieron, y demás, pero yo sé que la productora está trabajando en la renovación de la serie pero no sé nada de si será la última, o si no lo será, ni si en el caso de ser la última querrán contar conmigo, si no... Tenemos muy buena relación, y ya veremos lo que sucede", añadió.

Cuando nuestro compañero Javier Rodrigo le preguntó si estaría dispuesto a estar en el final de la serie, respondió: "Hombre, si me proponen un final y quieren que esté, ¿por qué no?".

Cuándo se emitirá el final de Cuéntame

Entre las novedades de las que constaría esta última entrega de Cuéntame se encuentra producir una miniserie, de cinco o seis episodios, para emitir en Navidad, así como congregar a varias caras conocidas que han aparecido a lo largo de los más de 400 episodios que se han filmado.

Por otro lado, este último proyecto de Ganga Producciones "tendrá un ritmo más rápido del habitual", "menos episodios que las temporadas anteriores". Además, la ficción se situará en los "últimos meses de 1994" hasta llegar a nuestros días —como ya hicieron el la temporada 22—, con "varios saltos temporales" que recojan los instantes más destacados de esos años sucesivos hasta 2023.