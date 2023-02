¿Quién debe ganar el Benidorm Fest 2023 e ir a Eurovisión? Los expertos opinan y la respuesta es unánime

Ahora sí que sí: ya conocemos a los ocho finalistas del Benidorm Fest 2023. Blanca Paloma, Agoney, Megara, Fusa Nocta, Karmento, José Otero, Vicco y Alice Wonder intentarán este sábado, 4 de febrero, hacerse con el micrófono de bronce y ganar su billete a Eurovisión 2023.

Estamos ante una preselección de lo más emocionante donde, a diferencia de la anterior edición, no había favoritos hasta el momento de actuar. Y es que en el Benidorm Fest puede pasar de todo. Solo hay que recordar lo que ocurrió el año pasado, donde Chanel se convirtió en la ganadora del certamen y consiguió una buenísima tercera posición en Eurovisión.

El público y el jurado lo va a tener difícil en la final: las ocho propuestas que han quedado podrían hacer historia en Eurovisión, pero solo puede ir una. Tras conocer la opinión de los usuarios de LOS40.com, ahora, con las cartas sobre la mesa, hemos querido conocer la opinión de los expertos. ¿Quién es su candidatura favorita para ganar el Benidorm Fest 2023? Los entendidos de la materia tienen una respuesta unánime: Blanca Paloma. Aquí van sus argumentos.

Blanca Paloma, la favorita de los expertos / RTVE

Víctor Escudero (Eurovisión TV)

"Blanca Paloma es la mejor. Es una canción muy especial y que no puede llevar ningún otro país. Está ejectutada a la perfección desde todos los puntos de vista: desde el televisivo hasta el artístico. Yo no tengo ninguna duda. Es un riego llevar una canción así a Eurovisión. Lo sabemos, pero los riesgos están para tomarse. Creo que la mayoría de la gente está de acuerdo y yo quiero que sea. Aunque pueda polarizar en Europa, lo bueno es que el voto negativo en Eurovisión no cuenta. A quien le guste esta canción no le va a gustar otra"

Laura Ortiz (El EuroTé)

"Mi favorita para ganar Eurovisión 2023 es Blanca Paloma. Creo que reúne todas las condiciones necesarias para representar a nuestro país. Tiene la esencia y la autenticidad. Tiene el micro de cristal en sus manos con esa puesta en escena"

Javi Guerrero (EFE)

"Entre las dos candidaturas que hay como favoritas, que son muy claras y son Agoney y Blanca Paloma, me parece que el primero lleva una candidatura increíble, pero la segunda es la fantasía que te hace ponerte de pie. Es lo que buscas en una actuación ganadora de Eurovisión. Por lo menos en una que deje recuerdo en el Festival"

David Saiz (El economista)

"Mi favorita es Blanca Paloma. Es la mejor propuesta, la más completa y la más redonda. Es una canción perfecta vocalmente y tiene una puesta en escena brillante y efectista. Es muy autoral. Hay una propuesta muy clara de lo que quiere hacer. Es bastante elegante. Creo que representa ese flamenco cool que se puede identificar con artistas como Rosalía y otros nombres que tienen proyección internacional. Es una candidata a ganar el Benidorm Fest e incluso Eurovisión"

Luis Fuster (Europa Press)

"Mi favorita es Blanca Paloma. Es una propuesta única. Consigue transmitir muchísimo en tres minutos. Viene con una propuesta medidísima y una actuación muy estudiada, con muchas capas. Creo que es algo distintivo que el jurado y el público, como se ha demostrado en la semifinal, van a saber valorar. Creo que es algo con suficiente calidad para que Europa, pese a la barrera idiomática y cultural que pueda haber, pueda emocionarse".

Laura Pérez (Vertele)

"Blanca Paloma debería ganar el Benidorm Fest sencillamente porque lleva el pack ideal: una canción representativa de la cultura española, con un directo perfecto a nivel vocal y escénico, una gran puesta en escena con varios momentos icónicos dentro de la actuación y una realización cuidada al milímetro. Es la propuesta de mayor calidad de toda la preselección y además, cuenta con una identidad que nos representa y distingue como país dentro de la diversidad de culturas que se reúnen en Eurovisión."

Tendremos que esperar para ver qué ocurre este sábado, 4 de febrero, en la gran final. Todo puede pasar.