Ana Mena cierra el Benidorm Fest 2023 con 'Un clásico' de instituto

¡No para, no para, no para! Ana Mena no tiene ni un minuto para descansar. La malagueña, que se encuentra ultimando los detalles de su próximo álbum, se ha plantado en la final del Benidorm Fest 2023 para volver a servir. ¡Y de qué manera!

Ana Mena, que tiene experiencia en dejarnos sin palabras en las actuaciones —solo hay que ver el show que dio en la última edición de LOS40 Music Awards—, ha entendido perfectamente que tenía que sorprender a los eurofans. Sobre todo, en una noche donde hemos visto grandes actuaciones de la mano de los candidatos (desde la de Blanca Paloma hasta la de Agoney, pasando por la de Megara y la de Fusa Nocta).

Ana ha empezado el show cantando su nueva canción: Un clásico. Un tema perfecto para el Benidorm Fest que ha interpretado desde lo más alto de unas gradas que trasladaban al público hasta el campo de fútbol de uno de esos institutos que tantas veces hemos visto en las películas americanas. Como si de una animadora más se tratase, Ana ha conseguido que su público se levante ¡Y es que como decían las pancartas que su equipo ha colocado en el escenario, todos somos team Ana!

Pero la cosa no ha quedado ahí. Ana Mena se ha bajado de las gradas y ha continuado con su show cantando Las 12, una canción que ya es un verdadero himno y que, una vez más, ha conseguido poner en pie al púbico de la gana y sin duda, a muchos de los eurofans que estaban siguiendo hoy la gala desde casa.

Ana Mena, de San Remo al Bendorm Fest

Ana Mena ha visitado este 4 de febrero por primera vez el Festival de Benidorm pero, aunque no haya estado antes ahí, seguro que se sentía como en casa. Pues esta malagueña es una de las artistas españolas más internacionales del momento y una gran conocida en Italia, donde ya participó en el Festival de San Remo en 2022.

Además, para Ana Mena Italia es una verdadera inspiración. Tanto que, Un Clásico, la canción que ha presentado esta noche ante toda España desde el Benidorm Fest, es una versión de una canción italina titulada Superclassico, que interpretó Ernia en la preselección italiana de Eurovisión.