¿Quíén es Blanca Paloma? Conoce a una de las favoritas a ganar el Benidorm Fest 2023

Blanca Paloma fue la sensación de la noche durante la gala de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023 pese a ser la única repetidora del certamen. Esta cantante ilicitana ha querido volver a intentar convertirse en la representante de España en Eurovisión y la verdad es que el público ha agradecido su insistencia con creces y ha valorado su esfuerzo convirtiéndola en la ganadora de la segunda ronda de la fase eliminatoria del festival de Benidorm.

Blanca Paloma, cuyo nombre es real aunque parezca absolutamente artístico, consiguió colocarse la primera en el ranking de los ocho finalistas gracias a los 167 puntos que le dieron el pasado 2 de febrero los miembros del jurado, los españoles escogidos para representar al voto demoscópico y los eurofans a través del televoto, colocándose así incluso por delante de Agoney, el ganador de la primera de las dos semifinales con 161 puntos.

Y claro, como era de esperar, este giro de los acontecimientos la ha colocado entre las grandes favoritas a ganar el Benidorm Fest, situándose inmediatamente después del cierre de las preselecciones solo por detrás de Agoney. En unas horas, Blanca Paloma, Agooney y todos los finalistas volverán a cantar sus canciones para tratar de conseguir el vuelo directo a Liverpool.

Pero ¿quién es Blanca Paloma?

Por si eres de los pocos que todavía no conocen muy bien a esta artistaza, aquí te lo contamos todo sobre ella. ¡Toma nota, porque todo apunta a que habrá Blanca Paloma para rato!

Blanca Paloma es una artista nacida en Elche de 34 años que, después de estudiar la carrera de Bellas Artes en distintas universidades de nuestro país, se trasladó a Madrid para labrarse una carrera como escenógrafa y vestuarista de teatro mientras se mantenía ligada a la música, su gran pasión desde pequeña, gracias a sus grupos De mar a mar y Aflkay.

Durante años Blanca Paloma y sus dos bandas hicieron giras por locales y disfrutaron de la música, pero sin pisar un estudio de grabación, algo que no llegó hasta 2021, cuando todavía coleaba la pandemia de Covid-19 que paralizó al sector al que ella le había dedicado su vida hasta el momento.

Fue durante ese año cuando desde TVE le propusieron formar parte de la banda sonora de la serie Lucía en la teleraña, una serie documental que indaga sobre el crimen sin resolver del asesianto de Lucía Garrido. Para ello Balanca Paloma compuso junto a Antón Serrats y Tomás Vigós Secretos de agua, la canción que después llevó al Benidorm Fest de 2022.

En el certamen en el que compitió con Chanel, Tanxugueiras, Rigoberta Bandini y los demás artistas que se atrevieron a formar parte del renovado festival de Benidorm, Blanca Paloma consiguió llegar hasta la final y ocupar la quinta posición de la clasifición definitiva. Un puesto que este año se ha propuesto superar con el tema Eaea, una nana para nada convencional que, de momento, ya la ha llevado hasta la final.

Eaea es una bulería con la que Blanca Paloma reivindica el poder del flamenco, un género que pretende que vuelva a Eurovisión para tomar el relevo de Quien maneja mi barca, la única canción de este estilo musical que ha participado en el certamen europeo de la mano de Remedios Amaya.

Sobre su nueva canción Blanca Paloma explica que prefiere que sea el espectador el que dictamine a dónde le lleva. "Yo doy pistas: es verdad que nació como una nana, estuve investigando con distintas nanas, y esto es un resultado de un palo flamenco, que es la bulería; unas letras, que son al estilo un poco folclórico", se ha limitado a sugerir la ilicitana.

Su hermana cantaba eso de 'Navegando por la red...'

María José, Sara y Úrsula - Navegando en Internet

Otro dato destacable sobre la vida de Blanca Paloma es que su hermana, Sara Ramos, también estuvo en el camino hacia Eurovisión pero en su caso, en el certamen junior. Ramos, que es uno de los grandes apoyos de Blanca en estos momentos tan emocionantes de su vida, era una de las tres integrantes del trío que cantaba la canción Navegando en Internet, un verdadero hit de principios de los años 2000 que seguro que muchos todavía se saben.

La actuación y la letra de Eaea de Blanca Paloma

Blanca Paloma – “Eaea” | Benidorm Fest 2023 | Segunda Semifinal



Ya la ea ea ...

Ay ven a mí niño mío

AH AH AH

Ay ven a mí niño mío

duerme a mi vera

que en mi pecho hay abrigo

abriguito pa´ tus penas.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

LAGRIMITAS DEL NILO.

NOCHES EN VELA.

MI NIÑO CUANDO ME MUERA

QUE ME ENTIERREN EN LA LUNA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

TOAS LAS NOCHE MENOS UNA.

Ay ven a mí niño mío

AY NIÑO MÍO, CHIQUITO MÍO

Chiquito de mis amores

que en la noche me iluminan

tus ojos soles.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

LAGRIMITAS DEL NILO.

NOCHES EN VELA.

MI NIÑO CUANDO ME MUERA

QUE ME ENTIERREN EN LA LUNA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA.



Vamos allá la Blanca Paloma

MI NIÑO CUANDO ME MUERA

QUE ME ENTIERREN EN LA LUNA

Y TOAS LAS NOCHES TE VEA

TOAS LAS NOCHES MENOS UNA.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

LAGRIMITAS DEL NILO.

NOCHES EN VELA.

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA

YA EA EA YA EA EA.

