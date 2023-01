La sutil forma en la que Shakira hace oídos sordos a la foto de Gerard Piqué y Clara Chía

Desde el pasado 12 de enero no se habla de otra que no sea de la canción de Shakira y Bizarrap. Bueno, y de las surrealistas respuestas que le ha ido dando Gerard Piqué a todos los dardazos que la artista le ha mandado en forma de versos.

La colombiana y el argentino han hecho historia con la session #53. Un exitazo sin precedentes con el que han conseguido hacer historia con el más grande debut quedándose a las puertas del top 10 histórico. Y, por si fuese poco, en LOS40 han conseguido el Nº 1 directo y global por primera vez, un hecho épico.

Algo poco sorprendente viendo el repaso que le ha hecho la cantante a su exmarido en su letra. Unos versos en los que no se ha olvidado de nadie y ha marcado el check verde a todas sus cuentas pendientes: A su exsuegra, a la prensa, a Hacienda y, por supuesto, a Clara Chía, la novia del exfutbolista.

Una guerra abierta

Entre Piqué y Shakira actualmente hay una guerra abierta o lo que viene siendo lo mismo; un a ver quién puede más. Más aún después de ver al empresario anunciar en la Kings Legue el nuevo patrocinador del evento, Casio, y más tarde llegar con un Twingo, unas reacciones que pensábamos que ya habían sido suficientes.

Pero Shakira tampoco se ha estado con los brazos cruzados en los últimos días. Poco a poco ha ido plantándole cara y ha tenido tiempo para hacer una fiesta VIP en el balcón de su casa, de levantar un muro enfrente de la casa de los padres de Piqué y de ponerle una bruja en el balcón e incluso de sacar la sudadera de la venganza.

¿Y qué ha sido la siguiente?

Lo cierto es que, aunque pensábamos que ya lo habíamos visto todo, el exjugador del FC Barcelona aún tenía una bala más: compartir una foto con Clara Chía aprovechando así para zanjar todos los rumores sobre una posible infidelidad con una joven abogada. Una publicación que en apenas diez minutos acumulaba un millón de likes.

Y ¿qué ha hecho ante esto Shakira? Pues hacer oídos sordos y seguir con la promo de su canción. La artista ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram bailando al ritmo de "las mujeres ya no lloran las mujeres bailan merengue".