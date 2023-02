"Me han puesto la tripa en el culo": Eduardo Navarrete ('El Hormiguero') no se corta al hablar de sus retoques

El programa de Antena 3 El Hormiguero recibió en la noche del miércoles a un invitado amateur en el espacio de Pablo Motos. El diseñador Eduardo Navarrete acudió al plató de las hormigas sin pelos en la lengua y trató temas de lo más personales como su faceta como drag queen, el precio de sus operaciones estéticas, su próximo desfile...

Pero, ¿quién es Eduardo Navarrete? Para quienes no le conozcan, se trata de un joven diseñador que está debutanod en la industria de la moda y al que pudimos conocer gracias a su participación en la primera edición del concurso televisivo Maestros de la Costura.

Poco depués, gracias a su carisma y espontaneidad, pudimos verle repetir en otro talent show, en MasterChef Celebrity. Él fue, de hecho, uno de los principales de otras dos compañeras, Terelu Campos y Verónica Forqué, antes de que la actriz falleciera.

Además, hace tan solo unos meses se hizo viral el cambio físico del joven modista tras hacerse una lipoescultura. Con una imagen suya en la playa, el alicantino mostraba orgulloso su resultado: "Quitarme la camiseta era un gesto que me aterrorizaba y ahora lo hago feliz y cada vez que puedo".

Eduardo Navarrete: "Había mutado, parecía Moby Dick"

El diseñador nunca ha ocultado sus operaciones estética y ese es, precisamente, uno de los temas principales que trató en la mesa de El Hormiguero. Cuando Pablo Motos quiso saber el número exacto de retoques que se ha realizado, el joven respondió con naturalidad.

Sin tapujos, Eduardo Navarrete nos enseña todas las cirugías que se ha hecho #NavarreteEH pic.twitter.com/cnlvidMbtK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 8, 2023

"Ojos, bichetomía, lifting de cuello y de ahí para abajo el cuerpo entero. Mi cara es una obra que está en constante remodelación y siempre hay algo que hacer", explicó divertido.

Asimismo, el presentador se interesó por otra de las operaciones de Eduardo Navarrete; el balón intragrástico. "Pasó la pandemia y había mutado, parecía Moby Dick. Me puse el balón, perdí 10 kilos, pero yo quería tener el cuerpo así".

También habló de su mala experiencia cuando a los 19 años se aumentó el volumen de los labios: "Me pinché en un sitio de una señora... me echaron como un chorreón de laca para pincharme, tremendo, y fue la primera de muchas más. Lo hago porque me gusta y de una manera natural".

Esto es lo mejor que he hecho porque ahora he empezado de cero"

Pero el divertido modista no quiso dejarlo en una explicación y aprovechó para presumir de tipo: "Qué poca vergüenza tengo". "Esto es comprado", apuntaba Navarrete señalándose los abdominales: "A mí me han puesto la barriga en el culo".

"Lo volvería a hacer una y mil veces"

Además, el diseñador hizo todo un "llamamiento" para que quien quisiese hacerse algunos retoques, lo hiciese bien y con profesionales para no caer, como sugirió él mismo, en el error de los abdominales de Leticia Sabater.

"Me vi un mes durmiendo boca abajo, chorreando sangre por todas las partes de mi cuerpo. Mi amiga me tenía que levantar porque yo no me podía mover...Pero mi doctor me ha cambiado la vida y lo volvería a hacer una y mil veces [...] y esto es lo mejor que he hecho porque ahora he empezado de cero", afirmaba Navarrete.

"Me han puesto mi clínica pared con pared con mi oficina", destacaba el diseñador. "Normal, eres su mejor cliente", respondía con humor Pablo Motos.